GF Vip, Barù mette in guardia Jessica? La frase contro Sophie non è passata inosservata.

Il Grande Fratello Vip è sicuramente un reality molto seguito e in particolare, questa edizione, sembrerebbe riscontrare ascolti decisamente alti. Tanto che, la permanenza nella casa è stata allungata e la finale dovrebbe esserci il 14 marzo.

Per questo motivo, ci sono stati nuovi ingressi che sembrano già aver smosso un po’ l’atmosfera. In particolare, l’entrata di Barù è stata ben vista dai telespettatori e dai concorrenti. L’uomo è già molto apprezzato dal pubblico, la sua eloquenza piace quasi a tutti, perchè dice quello che pensa, senza nessun filtro. In casa, parla un po’ con tutti e non si è schierato con nessun gruppo. Qualche giorno fa, per scherzare ha fatto l’oroscopo ai concorrenti e sembrerebbe che, non siano mancate le frecciatine. Dopo questo momento, nel pomeriggio, Sophie ha chiesto, collegando il discorso a quanto detto nell’oroscopo da Barù, se può fidarsi di Jessica, mentre si trovavano in zona beauty. Ma il nuovo concorrente ha spiazzato la stessa Codegoni.

Prima della puntata di lunedì 10 gennaio, in casa, c’è stato un particolare momento che ha visto al centro dell’attenzione Barù. Quest’ultimo ha fatto l’oroscopo ai concorrenti, un oroscopo dobbiamo dire molto particolare, dove ha lanciato a tutti frecciatine.

In casa, nelle ore successive tutti hanno parlato di quanto detto e qualcuno, ci ha decisamente pensato tanto sopra. Nel pomeriggio, quando in zona beauty c’erano Jessica, Federica, Barù, Sophie e altri, quest’ultima ha voluto rincarare le frasi dette dal concorrente e ha chiesto se può fidarsi di Jessica. Ma la risposta di Barù ha spiazzato la stessa Codegoni.

Lei ha detto: “Posso fidarmi di Jessica? e l’uomo ha risposto: “Di Jessica ti puoi fidare sì, è Jessica che deve stare attenta”. Sophie un po’ perplessa ha risposto: “Ahh e io sono una m***”. Barù, con questa frase, ha cercato di mettere in guardia la principessa dalla Codegoni? Sta di fatto che quando i presenti hanno riso su questa frase, lui non ha smorzato nessun sorriso.