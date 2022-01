Clamorosa assenza al GF Vip, lo avete notato? Perché non era in studio; l’annuncio pochi minuti prima della diretta.

Una puntata scoppiettante, quella del GF Vip in onda ieri, 10 gennaio 2022. Una puntata in cui è successo davvero di tutto, dalla sorpresa a Giucas Casella dalla compagna Valeria al verdetto del televoto della settimana. Ma c’è chi ha notato una grande assenza in studio.

“Speravo di stare insieme stasera ma purtroppo no, non sarà in puntata”; l’annuncio dell’ex concorrente è arrivato proprio poco prima dell’inizio della diretta. Scopriamo cosa è successo e il motivo dell’assenza.

GF Vip, grande assenza in studio: ha annunciato di non esserci poco prima della diretta

Avete seguito la nuova puntata del GF Vip 6? Come sempre, durante la diretta è successo di tutto. Ma, tra un dibattito e l’altro, è stato impossibile non notare l’assenza in studio di uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del reality show. Di chi si tratta?

Proprio di lui, Aldo Montano. Il campione olimpico ha deciso di abbandonare il programma spontaneamente, non accettando di restare nella casa dopo la notizia del prolungamento. Come gli altri concorrenti eliminati, però, segue le puntate dallo studio. Non la puntata di questa sera però! Ad annunciare la sua assenza è stato proprio lui, poco prima dell’inizio della puntata. Attraverso le sue stories, Aldo ha rivelato che la moglie Olga è risultata positiva al Covid. Lui è negativo, isolato da lei, e deve osservare la quarantena necessaria prima di poter uscire.

Un’assenza che fa rumore, quella di Aldo, che è stato uno dei concorrenti più amati dal pubblico: per molti, se non avesse deciso di uscire, il campione di scherma sarebbe stato il vincitore di questa edizione del reality. Chi secondo voi salirà sul gradino più alto del podio? La finalissima del reality andrà in onda il 14 marzo 2022!