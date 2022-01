Ha ricevuto la proposta di matrimonio a Parigi proprio come se fosse una favola: spettacolo vero e proprio, che emozione!

Si conclude davvero in bellezza il 2021 per questa giovanissima ragazza napoletana nonché figlia di un famoso ed amato cantante. Ha ricevuto la proposta di matrimonio a Parigi! Una vera e propria favola, quindi!

Tutte le ragazze, quando sono soltanto delle bambine, sognano di incontrare il principe azzurro. E di vivere insieme a lui una splendida storia d’amore, proprio come è stato tramandato dalle favole della Walt Disney. Ecco. La protagonista di questo nostro articolo può dire non solo di avere trovato il suo cavaliere, ma di stare vivendo un fidanzamento davvero speciale. Ce lo testimonia il fatto che il suo compagno, per chiederle la mano, ha organizzato tutto nei minimi dettagli. E l’ha fatto in un modo tanto inaspettato quanto super emozionante. Da come si vede dalle immagini condivise sui loro rispettivi canali social, i due piccioncini erano a Parigi quando, improvvisamente, lui si è inginocchiato, le ho porto un bellissimo anello e le ha fatto la classica proposta di matrimonio. Una vera e propria favola, vero? Come darvi torto!

Riceve la proposta di matrimonio a Parigi: che favola!

“Io e te, io e te come nelle favole”, sono proprio queste le parole che recita una famosissima canzone di Vasco Rossi. E che rispecchiano perfettamente la storia d’amore tra la giovanissima napoletana e il suo compagno.

Tutto si sarebbe aspettata da questo viaggio a Parigi, fuorché sarebbe ritornata a Napoli con alla mano un gioiello incredibile e alle spalle una splendida storia proposta di matrimonio. D’altra parte, si sa, la vita è imprevedibile. E lei adesso lo sa molto bene. Stiamo parlando proprio di lei: Annakiara Sorrentino, figlia del grande e stimato Sal Da Vinci. La giovane, molto probabilmente per l’ultimo dell’anno, si era recata a Parigi col suo compagno Salvatore per visitare la città. E ritornare un po’ bambina, ma, poco distante dall’ingresso di Disneyland Paris, ha ricevuto una splendida proposta di matrimonio.

Col sottofondo della colonna sonora de La bella e la bestia, Salvatore ha chiesto la mano alla sua Annakiara. E vissero tutti felici e contenti. Augurissimi alla coppia!