GF Vip, tensione in casa: la risposta pungente di Barù gela Katia Ricciarelli; cosa è successo tra i due concorrenti del reality show.

Continua l’avventura dei vipponi nella casa del GF Vip. Dopo il discorso di Alfonso Signorini, entrato in casa per un faccia a faccia coi concorrenti, in casa si respira un clima più sereno. Ma si tratta di una vera tregua o di calma apparente? Tutto fa pensare che i dissapori tra vip potrebbero riemergere da un momento all’altro. E, proprio poche ore fa, un botta e risposta non è passato inosservato.

Una risposta di Barù a Katia Ricciarelli non è passata affatto inosservata. È l’inizio di una nuova rivalità nella casa più spiata della tv? Scopriamo cosa è accaduto.

GF Vip, una risposta di Barù gela Katia Ricciarelli: il botta e risposta è infuocato

Katia Ricciarelli, è Barù il suo prossimo “nemico” nella casa del GF Vip? Negli ultimi giorni, la concorrente si è lasciata andare ad alcuni commenti che lasciando intendere la poca simpatia che nutre nei confronti del coinquilino. E il botta e risposta di poche ore fa non fa altro che accrescere la tensione!

Si, perché durante una chiacchierata in veranda, Katia parla del suo lavoro e del fatto che, dopo tanti anni, per quattro mesi non ha cantato: “Cinquant’anni di lavoro e adesso sono quattro mesi che non apro bocca, mai successo”. È a questo punto che Barù replica alle parole di Katia con una stoccata che non è passata inosservata: “Beh, aprire bocca la apri anche abbastanza”.

La Ricciarelli non ha perso tempo a rispondere nuovamente: “Ho imparato da te, hai una linguaccia. Almeno io ogni tanto dico qualche cosa di giusto, tu…”. Una risposta che sottolinea come la frase di Barù abbia infastidito la canante.

I battibecchi tra i due concorrenti finiranno qui o è l’inizio di una nuova rivalità nella casa più spiata della tv? Non ci resta che attendere le prossime news, direttamente dalla casa. E voi, cosa ne pensate di quello che è successo?