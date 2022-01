Matrimonio annullato: “La miglior soluzione è restare soli”, l’annuncio lascia tutti di stucco

Matrimonio annullato: “La miglior soluzione è restare soli”, l’annuncio sui social lascia tutti di stucco.

Un annuncio che è arrivato come un vero fulmine a ciel sereno. Si, perché la coppia ha deciso di separarsi proprio a un anno dalla romantica proposta di matrimonio. Una storia d’amore turbolenta, che ha appassionato il pubblico, ma che sembra essere arrivata davvero al capolinea.

Non sono mancati gli ostacoli tra di loro, ma la coppia era riuscita a ritrovare l’armonia, arrivando persino a decidere di convolare a nozze. Negli ultimi tempi, però, qualcosa è cambiato ed è arrivata la drastica decisione: “Il 2022 è iniziato in modo disastroso”. L’annuncio ha lasciato tutti di stucco; scopriamo i dettagli di questa notizia.

“La migliore soluzione è restare soli”: l’annuncio della coppia di Temptation Island, matrimonio annullato

“I problemi che ci portavamo dietro sono ormai come macigni che ci portiamo sulle spalle. Di comune accordo abbiamo deciso che la miglior soluzione per entrambi è restare soli”. Parole che hanno lasciato di stucco il pubblico di Canale 5. Si, perché parliamo di una coppia protagonista della passata edizione di Temptation Island. La loro esperienza nel docu reality non si era conclusa bene, ma dopo alcuni mesi hanno deciso di riprovarci. Parliamo di Speranza Capasso ed Alberto Maritato!

Dopo la rottura a Temptation, i due avevano ripreso a frequentarsi e tra loro sembrava procedere tutto a gonfie vele: nel gennaio del 2021 era arrivata anche la proposta di matrimonio! Qualche ora fa, però, l’annuncio sui social ha spezzato i sogni del fan: Alberto e Speranza hanno deciso di lasciarsi. I motivi precisi non sono stati resi noti, ma a quanto pare è stata una decisione presa di comune accordo da entrambi. “Non è colpa di nessuno, nè mia nè tua”, scrive Speranza nell’ultimo post condiviso sul suo Instagram.

Si tratta di una rottura definitiva o i due protagonisti di Temptation Island riusciranno a ritrovare la serenità? Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.