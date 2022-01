“Il nostro gioiello più prezioso”: il famoso rapper diventerà papà, l’annuncio è dolcissimo

“Il nostro gioiello più prezioso”: il famoso rapper diventerà papà per la prima volta, l’annuncio apparso sui social è dolcissimo.

La famiglia si allarga! Uno dei cantanti più amati delle nuove generazioni sta per diventare papà per la prima volta. Ad annunciarlo è stato proprio lui sui social, dove ha condiviso uno scatto in cui mostra le foto dell’ecografia e il pancino della sua compagna.

“Il nostro gioiello più prezioso”, scrive nella didascalia del post, che in poco tempo è stato letteralmente invaso dai likes e i commenti di fan, amici e colleghi. Tutti super felici per la bellissima notizia. Scopriamo i dettagli.

Il famoso rapper diventerà papà per la prima volta: la sua compagna è incinta, l’annuncio emoziona i fan

Primo figlio in arrivo per una delle coppie più affiatate degli ultimi anni. Si sono conosciuti a Ibizia nel 2019 e, da quel momento, non si sono più separati. Poche ore fa hanno fatto sapere a tutti che diventeranno presto genitori del loro primo bebé. Di chi stiamo parlando?

Di Sfera Ebbasta e la sua compagna Angelina Lacour! Entrambi hanno condiviso sul proprio profilo Instagram alcuni scatti dolcissimi, in cui è in bella vista il pancione di Angelina, che cresce sempre più. Non è ancora noto il sesso del bebé, ma come ha scritto sul suo canale social, la modella è incinta di 14 settimane. “Ti aspettiamo”, scrive la modella, nata in Argentina nel maggio del 1995. Come il suo compagno, anche Angelina è seguitissima sui social: il suo canale Instagram conta ben 850 mila followers ed è ricco di scatti di coppia, da cui traspare l’amore che li lega.

Una vera e propria valanga di auguri e congratulazioni per la coppia, che si prepara ad affrontare l’attesa più dolce della loro vita. Non possiamo che unirci a loro e mandare i nostri migliori auguri di cuore alla futura mamma e il futuro papà