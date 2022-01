Tra i big in gara al Festival di Sanremo 2022 c’è anche l’amatissimo Achille Lauro con il brano ‘Domenica’.

Dal 1 febbraio al 5 febbraio 2022, si svolgerà la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Per il terzo anno consecutivo sarà Amadeus al timone della kermesse. Ed è stato proprio il conduttore ad annunciare in diretta al TG1, i nomi dei 22 big, ai quali si aggiungono i tre vincitori di Sanremo Giovani.

Sul palco dell’Ariston ci sarà anche Achille Lauro che partecipa con il brano Domenica.

Leggi anche Achille Lauro, chi è il fratello Fet: anche lui nel mondo della musica, notate la somiglianza?

Festival di Sanremo 2022, chi è Achille Lauro: età, dov’è nato, percorso artistico, Festival

Achille Lauro sarà sul palco del Festival di Sanremo 2022. Il 15 dicembre è stato svelato il titolo del suo brano, Domenica. Non è la prima volta che il cantante è presente in gara alla kermesse musicale.

Leggi anche Achille Lauro, il retroscena sulla mamma spunta fuori solo ora: “Mi trovò così in camera”

Lauro ha circa 30 anni ed è un rapper e cantautore italiano nato a Verona. Il suo nome è Lauro De Marinisi. La scelta di adottare questo nome è stata motivata dal fatto che, come lui ha detto, molti associavano il suo nome al cognome dell’omonimo armatore partenopeo. Grazie al fratello nasce in lui la passione per la musica e si addentra nel mondo del rap underground e in quello del punk rock.

Entrato nel giro musicale del Quarto Blocco, diventa l’artista di spicco e decide di adottare il nome d’arte. Nel febbraio del 2014 esce l’album Achille Idol immortale, in free download, che vede la partecipazione di artisti come Marracash, Noyz Narcos e Gemitaiz, ma anche Coez. Negli anni ha collaborato con grandi artisti e pubblicato altri album. Ha preso parte alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Rolls Royce e alla settantesima edizione con il brano Me ne frego.

Lauro ha partecipato anche ad un famoso reality. Insieme al produttore Edoardo Manozzi, in arte Boss Doms, che lo affianca sempre, ha preso parte all’edizione del 2017 di Pechino Express come coppia dei compositori. Si sono posizionati al terzo posto. Nell’ultimo anno, ha collaborato con due grandi e amati artisti, Fedez e Orietta Berti ed è nato il brano Mille. Il singolo si è rivelato un successo, diventando un vero e proprio tormentone.

Sempre nell’ultimo anno, è stato presente alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo, ma non come concorrente. L’artista è stato ospite fisso di tutte e cinque le serate. Adesso, però, è pronto a tornare sul palco dell’Ariston, tra i big, per conquistarci come solo lui sa fare, con il brano Domenica.