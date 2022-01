GF Vip, arriva un gesto inaspettato di Manila Nazzaro: la lettera è indirizzata proprio a lui; cosa è successo nelle ultime ore in casa.

Continua le avventure dei vipponi nella casa più spiata della tv. E continueranno ancora per due mesi: questa edizione del GF Vip, che si concluderà il 14 marzo, sarà la più lunga di sempre. Tra le protagoniste assolute di quest’anno c’è lei, Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia si sta mettendo a nudo nella casa, mostrando il suo carattere forte e deciso, ma anche le sue fragilità. E, nelle scorse ore, ha compiuto un gesto che non è passato inosservato.

La concorrente si è isolata dal resto del gruppo e, in un angolo della zona piscina, ha deciso di prendere carta e penna e scrivere una lunga lettera. Chi è il destinatario? È proprio in casa con lei.

GF Vip, Manila Nazzaro decide di scrivere una lettera: il gesto inaspettato è proprio per lui

Non trattiene le lacrime Manila Nazzaro mentre scrive sulla carta i suoi pensieri. La concorrente del GF Vip, nelle scorse ore, ha deciso di scrivere una lettera ad uno dei suoi coinquilini, con cui, nell’ultimo periodo, non va più d’accordo come prima. All’inizio non era chiaro chi fosse il destinatario del lungo messaggio, ma a svelarlo è stata proprio lei a Soleil, che dopo poco l’ha raggiunta in piscina.

“Ho deciso di scrivere una lettera a Manu, prima che partisse. Poi te la voglio leggere”, dichiara la Nazzaro. Manuel Bortuzzo è infatti in procinto di uscire dalla casa, tra il 14 e il 17 di gennaio. E, prima che questo accada, Manila ha voluto dire alcune cosa a quello che era uno dei suoi più grandi amici in casa: “Ad un certo punto si è creato un muro tra me e lui. Vorrei dirgli certe cose, ma non c’è modo nel caos totale”. È per questo motivo che Manila ha deciso di scrivergli.

Anche Soleil, come Manila, ha ammesso di essere dispiaciuta del distacco creatosi con Manuel ed entrambe si augurano di poter recuperare l’amicizia con lui, anche fuori dalla casa. Cosa ne pensate?