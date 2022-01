Si lasciano dopo 16 anni: addio ad una delle coppie più belle di Hollywood; l’annuncio sui social ha spezzato il cuore dei fan.

“Ci liberiamo a vicenda per essere chi stiamo imparando ad essere”. Si conclude così l’annuncio di quella che, fino a poche ore fa, era considerata una delle coppie più belle ed amate di sempre. Si, perché dopo ben 16 anni di amore le due star hanno deciso di lasciarsi.

“La coppia ha sofferto i cambiamenti di questo periodo pieno di trasformazioni e ha deciso di separare le proprie vite con dignità ed onestà”, si legge sul comunicato condiviso sui social. Una decisione presa di comune accordo, ma che spezza il cuore dei numerosi fan sparsi in tutto il mondo, affezionati alla coppia. Scopriamo i dettagli della notizia.

LEGGI ANCHE —->Si sposano! L’anello che hanno mostrato ha un significato molto particolare

Si lasciano dopo 16 anni insieme: l’annuncio della rottura arriva sui social

“L’amore tra di noi continua, evolvendo in modi in cui desidera essere conosciuto e vissuto”. Con queste parole, Jason Momoa e Lisa Bonet hanno annunciato la fine della loro storia. Una storia che va avanti da ben 16 anni, durante i quali sono nati due meravigliosi figli Una storia nata come una favola: Lisa era già una star quando Jason aveva già occhi solo per lei. “Per lei avevo già una cotta quando ero solo un ragazzino. Mi piace da quando ho otto anni e la guardavo in tv”.

L’attore de Il trono di Spade, 42 anni, e la star dei Robinson, 54, si sono sposati nel 2017, ma erano legati da 16 anni: nel 2007 è nata la piccola Lola e, l’anno successivo, è nato Nakoa-Wolf. Della loro famiglia fa parte anche Zoe Kravitz, la figlia nata dal precedente matrimonio di Lisa Bonet con Lenny Kravitz.

LEGGI ANCHE —–>Da pochi mesi sono diventati genitori, ma ora si sono lasciati: clamoroso!

“La nostra devozione per i figli sarà totale, possa l’amore prevalere”, ci tiene a specificare la coppia, nell’annuncio firmato J. e L., condiviso dall’attore di Aquaman sul suo canale Instagram: la Bonet non possiede account social. Non possiamo che augurarci che l’amore prevalga, in qualsiasi forma. E voi, siete dispiaciuti per la separazione di questa amatissima coppia?