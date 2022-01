A Uomini e Donne si è mostrata così, eccola oggi: ha rivoluzionato il suo look!

A Uomini e Donne si è mostrata così, eccola oggi: l’ex corteggiatrice ha rivoluzionato il suo look.

È stata una delle protagoniste assolute della prima parte di questa stagione di Uomini e Donne. Si, perché Noemi non è stata una corteggiatrice qualsiasi: è stata proprio la scelta del tronista Matteo Fioravanti! Una scelta anomala: il tronista ha deciso di lasciare lo studio prima della fine del suo percorso sul trono, rendendosi conto che il forte interesse per la corteggiatrice gli impediva di conoscere altre persone. La loro storia, però, non ha avuto vita lunga: si sono lasciati dopo poche settimane. Ma avete dato un’occhiata al profilo Instagram di Noemi?

Nei giorni scorsi, la bellissima ex corteggiatrice ha deciso di stravolgere il suo look, salutando il suo vecchio colore di capelli. Siete curiosi di vedere il suo nuovo aspetto? Siete nel posto giusto!

LEGGI ANCHE —->Uomini e Donne, che fine ha fatto Diego Tavani dopo la storia con Ida Platano?

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha cambiato look: com’è oggi Noemi

Sono tante le coppie che nascono a Uomini e Donne, ma non tutte riescono a decollare. È il caso di Matteo Fioravanti e Noemi Baratto, due protagonisti del Trono Classico. Tra loro non è durata a lungo lontano dalle telecamere e, dopo diverse voci, è arrivata la conferma definitiva della rottura. Entrambi, però, continuano ad avere tanto seguito sui social, dove interagiscono con i followers. E, proprio su Instagram, Noemi ha condiviso alcuni scatti che non sono passati inosservati! Si, perché la bellissima napoletana ha deciso di dire addio al suo vecchio look.

Niente paura, Noemi non ha toccato i suoi meravigliosi ricci, ma ha deciso di cambiare colore. Addio al castano con sfumature bionde, Noemi ha optato per un rosso/viola che le dona tantissimo. Date un’occhiata:

LEGGI ANCHE —–>Uomini e Donne, dopo la rottura sono tornati insieme? Clamorosa segnalazione

In tanti hanno commentato il nuovo look dell’ex corteggiatrice e i fan si sono divisi tra chi adora il nuovo colore e chi, invece, preferiva la “vecchia” chioma di Noemi. Una cosa è certa: la Baratto è incantevole in tutte le versioni! E voi, seguite i protagonisti di Uomini e Donne anche sui social?