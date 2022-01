Qui era giovanissima, oggi è una star di Beautiful: siete riusciti a riconoscerla? La foto ricordo postata da una delle attrici più amate della soap americana.

Da ben 35 anni, Beautiful fa compagnia al pubblico di tutto il mondo. La soap opera americana è, infatti, una delle più seguite di sempre, in tantissimi Paesi. E gli attori protagonisti della serie tv sono delle vere e proprie star, amatissime e seguitissime anche sui social. È proprio lì che una delle star della soap ha condiviso questa incantevole foto ricordo.

Uno scatto meraviglioso, che racchiude la straordinaria bellezza dell’attrice. Che interpreta oggi uno dei personaggi chiave nella trama di Beautiful. Siete riusciti a riconoscerla? Scopriamo insieme di chi si tratta!

L’amata attrice di Beautiful qui era giovanissima: avete capito chi è?

Sono tanti i vip che, sui propri canali social, condividono scatti del passato. Proprio come la bellissima attrice di Beautiful, che sul suo profilo Instagram condivide spesso foto ricordo dolcissime. Dove è evidente una cosa: è sempre stata bellissima. Siete riusciti a capire di chi si tratta?

Si tratta dell’attrice statunitense Rena Sofer, che in Beautiful interpreta Quinn Fuller! Un personaggio che, col tempo, ha acquistato sempre più importanza e potere: oggi Quinn è la dolce metà di Eric Forrester, protagonista assoluto della soap. Il suo debutto a Beautiful è arrivato nel 2013, ma l’abbiamo vista in diverse serie di successo, come Melrose Place, General Hospital, Justice e Ghost Whisperer.

Proprio come adesso, Rena da giovanissima era un vero incanto. Voi eravate riusciti a riconoscerla?

Beautiful anticipazioni americane: Quinn tradirà Eric!

E ben presto arriveranno nuovi problemi tra Eric e Quinn. Nello specifico, un problema di nome Carter! La Fuller si lascerà andare alla passione e cadrà tra le braccia dell’avvocato e tradirà il marito. Una storia che coinvolgerà moltissimo Quinn, che non saprà come uscirne. Finché Eric non scoprirà tutto e prenderà una decisione davvero sconvolgente… Insomma, ci attendono colpi di scena incredibili nelle prossime puntate di Beautiful, non perdetevele!