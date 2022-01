Uomini e Donne, Denise è la nuova corteggiatrice di Matteo: avete visto il suo Instagram? La corteggiatrice ha colpito il tronista in una sola esterna.

Proseguono le avventure del Trono Classico di Uomini e Donne. E, con la scelta di Roberta e Samuele, si è concluso definitivamente il percorso sul trono dei protagonisti della prima parte di questa stagione. E uno dei protagonisti della seconda parte è lui, Matteo Ranieri. Dopo l’esperienza da corteggiatore, Matteo ha avuto la possibilità di riprovarci, stavolta sedendosi sul trono. Per lui è arrivata Denise!

In una sola esterna, la corteggiatrice ha colpito tantissimo Matteo, che in studio non ha nascosto di essersi emozionato nel rivedere le immagini. Nella puntata in onda oggi, Denise ha raccontato un po’ della sua vita, ma avete dato un’occhiata al suo canale Instagram? Noi lo abbiamo trovato!

Denise corteggia Matteo a Uomini e Donne: ecco il suo profilo Instagram

Matteo è il nuovo tronista di Uomini e Donne e, per lui, è arrivata una nuova corteggiatrice. Si chiama Denise, ha 29 anni ed in pochi minuti sembra aver già fatto breccia nel cuore del bel Ranieri. La corteggiatrice ha raccontato di essersi trasferita in Australia per tagliare i ponti con la sua vita in Italia, ma ha deciso di tornare proprio per corteggiare lui.

In studio, Denise ha raccontato di aver sofferto molto per amore, soprattutto nella sua ultima storia. Ha ammesso che Matteo le piace molto, ma deve capire se le piace completamente, fino in fondo. Anche Matteo è apparso molto entusiasta della nuova conoscenza, che ha convinto anche il pubblico in studio e da casa. È l’inizio di una nuova storia d’amore? Staremo a vedere! Nel frattempo abbiamo trovato il profilo Instagram della bella Denise, che potrete trovare col suo nome e cognome “Denise Mingiano”. Ecco l’ultimo scatto postato da lei sul suo canale:

Eh si, Denise è davvero incantevole e sembra avere tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo nella trasmissione di Canale 5. A voi è piaciuta la prima esterna di Matteo e Denise?