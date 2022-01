La casa di Sfera Ebbasta: quadri d’arte contemporanea, la pantera e i cuscini di lusso

Avete mai visto la casa di Sfera Ebbasta? È piena di quadri d’arte contemporanea, cuscini di lusso e molto altro ancora

È uno dei cantanti più famosi in Italia, nonché uno dei più amati dal pubblico, soprattutto quello dei più giovani. È anche uno dei più ricchi in Italia e sui social spesso ostenta la sua ricchezza con oggetti d’oro e di lusso. Anche la sua abitazione non è affatto modesta e possiede quadri pregiati e altri oggetti di lusso.

LEGGI ANCHE: Sfera Ebbasta: il jet privato è pazzesco, spunta un dettaglio “particolare”

La casa di Sfera Ebbasta

Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta, è un noto rapper nato a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, il 7 dicembre 1992. È divenuto famoso grazie alla pubblicazione dell’album “XDVR“, inciso con la collaborazione del produttore discografico Charlie Charles. L’album ottenne un successo clamoroso in Italia e fece balzare in testa alle classifiche il rapper allora emergente.

LEGGI ANCHE: Serena Enardu furiosa contro Sfera Ebbasta: “Piccolo e meschino”, cosa è accaduto

Il successo si è replicato con le uscite di “Sfera Ebbasta”, “Rockstar” e “Famoso”, il secondo dei quali ha permesso all’artista di divenire il primo italiano ad entrare nella top 100 mondiale della piattaforma di streaming Spotify. Al 2020 è risultato essere l’artista ad aver venduto più dischi in Italia nel decennio 2010-2019.

LEGGI ANCHE: “È infestata dai fantasmi”, famoso cantante costretto ad abbandonare la sua casa

Il noto rapper ha vissuto a lungo a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, ma da qualche anno ha comprato casa nuova. Attualmente non abbiamo informazioni precise su dove abiti il cantante ma, dai numerosi post condivisi sui social, è probabile che il rapper abiti ancora nel capoluogo lombardo.

Sempre sui social, Sfera pubblica molte foto della sua nuova casa. Essa è grande, moderna e ovviamente possiede tutti i comfort. L’abitazione, inoltre, possiede tutte le passioni del cantante. Non solo la musica, ma anche l’arte: in casa, infatti, possiede molti quadri d’arte contemporanea realizzati da Omar Hassan e le sculture di KAWS.

È noto che Sfera ami il lusso ed infatti nella sua abitazione non solo i capi d’abbigliamento sono firmati, ma anche i cuscini. Il divano, oltre ad ospitare questi cuscini di lusso, accoglie anche una pantera enorme rossa.

Le pareti sono bianche, tempestate da quadri molti raffiguranti anche lui stesso, mentre sul pavimento c’è il parquet.