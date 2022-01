Oggi è una star, ma avete mai visto Giulia Salemi da bambina? Le foto ricordo condivise sui social.

Lei non ha bisogno di presentazioni. È una delle donne più amate del momento: una vera e propria star sui social! Soprattutto dopo l’esperienza al GF Vip 5, dove ha fatto sognare milioni di telespettatori con la sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli. Si, parliamo di Giulia Salemi, una delle influencer più seguite del momento, con ben 1,7 milioni di followers su Instagram. Ed è proprio lì che, qualche tempo fa, Giulia ha condiviso delle foto ricordo dolcissime.

Oggi la bellissima influencer italo-persiana ha 28 anni, ma l’avete mai vista da piccola? Ecco la versione “mini” di Giulia: impossibile non intenerirsi!

LEGGI ANCHE —>Sorprese e regali da sogno: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli festeggiano così il loro primo anniversario

Giulia Salemi da bambina: ecco com’era la famosa influencer da piccola

Sono tanti i vip che, attraverso i social, condividono foto ricordo del passato con i fan. Lo ha fatto anche Giulia Salemi, che qualche tempo fa ha aperto il cassetto dei ricordi, mostrando ai followers alcune foto stampate, risalenti alla sua infanzia. “Oggi rispolvero gli album, che belle le foto stampate. Quanti ricordi!”, scrive la Salemi nella sua story di Instagram, dove mostra ai fan alcuni scatti in versione ballerina.

Una bambina dolcissima e già bellissima, proprio come la donna che è diventata. Date un’occhiata agli scatti condivisi da Giulia sui social:

LEGGI ANCHE —->Giulia Salemi: “Ci soffrivo, mi facevano sentire sbagliata’, il difficile racconto sul suo passato

Eh si, davvero incantevole! Un tuffo nel passato che ha emozionato i fan dell’influencer, una delle più apprezzate dal pubblico. E anche mamma Fariba Tehrani, sui social, condivide spesso foto ricordo della sua bambina sui social: non potete non seguirla! Nel frattempo, ogni lunedì e venerdì, i fan possono seguire Giulia nella sua avventura da conduttrice su Mediaset Play, dove è al timone del GF Vip Party con Gaia Zorzi, prima di ogni puntata del reality show. Un sogno che si realizza per Giulia, che non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare conduttrice. Vi piacerebbe vederla nel ruolo di presentatrice in tv?