“Una cosa è certa e ve la posso dire”: Alex Belli spiazza tutti con le sue parole, cosa ha rivelato l’ex concorrente del GF Vip.

Una puntata esplosiva, quella del GF Vip in onda venerdì 14 gennaio 2022. Una puntata durante la quale è entrata nella casa una delle concorrenti più attese di questa edizione. Si, perché da ieri Delia Duran è ufficialmente una ‘vippona’! Nonostante il marito Alex Belli sia uscito dal programma proprio per lei, la modella venezuelana ha deciso di iniziare questa nuova avventura, per chiarirsi le idee. Cosa ne pensa Alex?

Nel corso della puntata di venerdì, l’attore ha specificato di non essere d’accordo con la decisione di Delia di entrare in casa. Ma, proprio qualche ora fa, Alex si è lasciato andare ad altre importanti parole, che riguardano anche il terzo elemento del famoso “triangolo amoroso”, Soleil Sorge. Scopriamo cosa ha dichiarato.

Alex Belli tra Delia Duran e Soleil Sorge: “Una cosa è certa e ve la posso dire”, il messaggio

Delia Duran è nella casa del GF Vip 6 solo da qualche ora, ma il suo ingresso ha già creato il caos. Si, perché per Soleil non è stato affatto piacevole ritrovarsi in casa Delia, dopo tutto quello che è successo con Alex. Ma, a proposito di Alex, sapete cosa ha scritto ieri sera su Twitter? L’ex attore di Centovetrine si è lasciato andare ad uno sfogo che non è passato inosservato e che ha scatenato i commenti dei fan.

Alex ha parlato della “sue” due donne della casa, Delia e Soleil, ammettendo nuovamente di amarle entrambe, seppur in forme diverse. Date un’occhiata al tweet condiviso ieri:

“In mezzo a due fuochi”, è così che Alex Belli definisce la situazione in cui si trova. Ammettendo che per gli altri non è semplice comprendere i suoi sentimenti. E, in effetti, tra i commenti al post in tanti non hanno ancora chiare le parole di Alex. Cosa accadrà in casa tra Delia e Soleil? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.