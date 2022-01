Hanno un particolare ‘interesse’ in comune: il retroscena riguarda Elodie e Maria De Filippi; a svelarlo è stata l’ex cantante di Amici.

Maria De Filippi non ha bisogno di presentazioni, è uno dei volti più amati della nostra televisione. Delle sue trasmissioni, seguitissime da anni, sappiamo praticamente tutto, ma sicuri di conoscere tutto sulla vita privata della regina di Uomini e Donne? Ebbene, a rivelare un curioso dettaglio sul tempo libero di Queen Mary ci ha pensato una sua ex allieva di Amici, Elodie.

Attraverso il suo canale di Twitter, la cantante ha creato una room con alcuni fan, nella quale ha rivelato alcuni aneddoti inediti. Uno di questi riguardava proprio Maria De Filippi e l’interesse che le due hanno in comune: non indovinereste facilmente!

Elodie e Maria De Filippi hanno un interesse in comune: la passione segreta della conduttrice

Cosa accomuna Maria De Filippi e Elodie? No, non si tratta dell’esperienza ad Amici, che ha regalato la popolarità alla cantante. Ma di una passione in comune, rivelata proprio da Elodie su Twitter. Ai suoi fan, la cantante ha rivelato di sentire spesso Maria De Filippi per scambiarsi alcuni consigli su un videogioco che amano tantissimo. Si tratta di Zelda, sul quale le due si scambiano dritte e trucchi per superare missioni e le sfide previste dal gioco.

Una confessione che ha scatenato gli utenti di Twitter, che in poco tempo hanno pubblicato centinaia di tweet, divertiti dalla confessione di Elodie.

Eh si, un retroscena che non tutti immaginavano, quello raccontato dalla bellissima Elodie. Che, ricordiamo, ha partecipato al talent show di Canale 5 nel 2016, nella 15 esima edizione. A trionfare fu il collega Sergio Sylvestre, ma per lei, che si è classificata seconda, arrivarono il Premio della Critica e il Premio RTL 102.5. Da lì, l’inizio di una carriera stellare per lei, culminata con la co conduzione di Sanremo 2021, al fianco di Amadeus, nella seconda serata del Festival.