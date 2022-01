È stato uno dei tradimenti più scandalosi di Beautiful: ricordate cosa è successo alla festa in maschera? Uno scambio di persona scatenò il panico…

Di tradimenti, in Beautiful, ne abbiamo visti parecchi in 35 anni. Proprio in questi giorni, nelle puntate in onda in Italia, si sta consumando l’ennesima “scappatella” di Liam Spencer, tornato nuovamente tra braccia della sua ex Steffy. Ma c’è un episodio che ha rappresentato un vero e proprio scandalo nella soap opera di Canale 5.

Se vi dicessimo festa del diploma di Hope? E se aggiungessimo festa in maschera? Quello che è successo è rimasto impresso nella mente dei telespettatori! Facciamo un tuffo nel passato e riviviamo quella assurda serata!

LEGGI ANCHE —->Kabir Bedi, lo ricordate in Beautiful? Il suo fu un ruolo fondamentale

Alla festa del diploma di Hope si consumò uno dei tradimenti più scandalosi di Beautiful: Brooke baciò proprio lui

Cosa c’è di meglio di una festa in maschera a Villa Forrester per celebrare il diploma conseguito da Hope Logan? Nulla… o almeno è quello che credeva la giovane figlia di Brooke. La festa prevedeva che gli invitati indossassero tutti una maschera e gli stessi abiti: il risultato? Lo scambio di persona era dietro l’angolo… Ed è proprio quello che è successo, un doppio scambio di persona che ha dato vita a un doppio tradimento!

Hope è vestita in maniera identica alla madre e Oliver, il suo fidanzato, invece è identico a Ridge. Unico segno distintivo era una collana a forma di cuore, che Oliver aveva regalato a Hope…ma indovinate un po’? Hope dimentica il gioiello alla Forrester Creations e a recuperarlo è proprio Brooke, che, non avendo tasche al vestito, decide di indossarlo. Morale della favola? Oliver scambia la suocera per la sua fidanzata e inizia a ballare con lei, abbracciandola con complicità. Brooke, in preda alla passione, crede che il ragazzo sia Ridge e, dopo poco, i due si ritrovano appartati a baciarsi, senza mai togliersi la maschera! In sottofondo l’iconica canzone Pose di Daddy Yankee, rimasta impressa nella mente dei telespettatori!

LEGGI ANCHE —->Beautiful anticipazioni: Liam va a letto con Steffy dopo aver visto che…terribile colpo di scena!

Quando i due amanti scopriranno tutto cercheranno di non far uscire fuori la verità, ma dopo varie peripezie si scoprirà tutto. Ridge deciderà di perdonare la moglie, ma non fu cos per Hope, che lascerà Oliver. E, di lì a poco, ebbe inizio l’infinità storia con Liam. E voi, ricordavate questo episodio?