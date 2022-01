Chi è Alessandro Tulli, il compagno di Carolina Marconi: età, Instagram, lavoro e quel dettaglio che non sfugge

Alessandro Tulli e Carolina Marconi sono una delle coppie in vista più affiatate e unite del panorama mediatico italiano. Dopo la brutta esperienza che la bella showgirl ha dovuto affrontare, il loro rapporto è diventato ancora più forte.

Carolina Marconi è stata una delle protagoniste del Grande Fratello 4, ed è una showgirl di successo. Dal 2014 ha intrapreso la relazione con l’affascinante Alessandro Tulli, e da quel momento sono rimasti insieme. La Marconi ha rivelato che il supporto del fidanzato è stato fondamentale per affrontare al meglio questa dura battaglia, che per fortuna ora sembra essere giunta al termine. I due vivono a Roma insieme e conducono una vita molto riservata. Carolina Marconi ha raccontato che avrebbe voluto avere al più presto un figlio insieme al compagno, ma dovranno aspettare ancora due anni prima di realizzare il loro desiderio. Ma conosciamo meglio il bel Tulli.

Leggi anche Carolina Marconi, la notizia tanto attesa è finalmente arrivata

Chi è Alessandro Tulli? Scopriamolo insieme!

Oltre ad essere il premuroso fidanzato di Carolina Marconi, Alessandro Tulli è anche un talentuoso sportivo. Classe 1982 e originario di Roma, Tulli è stato un noto calciatore della Roma. Nel 2008 ha subito un grave infortunio al ginocchio che l’ha costretto a ritirarsi per un lungo periodo. Nell’ultimo periodo della sua attività sul campo da calcio Alessandro Tulli si è trasferito a Roma e ha firmato il contratto con il Flaminia C.C.

Leggi anche Carolina Marconi, continua la sua battaglia contro il tumore: “Oggi sarà una giornata importante”, cos’è successo

Alessandro Tulli possiede un profilo Instagram che conta ben 10mila follower, dove condivide spazi della sua quotidianità e vita privata. Non è raro vedere scatti abbracciato alla fidanzata, foto di vacanze e vecchi scatti mentre stava giocando a calcio. Un dettaglio, che in realtà è molto evidente, e che non è sfuggito al popolo del web è il suo enorme tatuaggio sulla spalla destra. Sfoggia con orgoglio il suo fisico statuario, scolpito ancor più dagli enormi tatuaggi. Sulla sinistra ha un grande tatuaggio tribale completamente nero, mentre sull’altra spalla ha un insieme di ideogrammi che formano uno stupendo mix di immagini.

Leggi anche Ricordate Carolina Marconi del Grande Fratello? Trasformazione da urlo: che schianto!

E voi conoscevate Alessandro Tulli? L’affascinante fidanzato della bella Carolina Marconi.