Il Gesto della fidanzata di Gigi D’Alessio emoziona tutti: è accaduto durante la finalissima di The Voice Senior.

Venerdì 21 gennaio è andata in onda la finalissima di The Voice Senior. La seconda edizione del talent show condotto da Antonella Clerici ha visto trionfare con il 44,15% dei voti Annibale Giannarelli, cantante italo-australiano che, come tutti i protagonisti del programma, ha avuto successo per un breve periodo in passato ma purtroppo non è riuscito ad emergere con forza negli anni.

Il vincitore faceva parte del Team di Gigi D’Alessio. Durante la puntata, proprio per Gigi, è arrivata una ‘sorpresa’. La sua fidanzata, Denise Esposito, che come sappiamo è in dolce attesa e a breve diventerà mamma per la prima volta, ha fatto un gesto per l’artista molto bello, che in pochi hanno notato.

Leggi anche Com’è cambiato Gigi D’Alessio: uno scatto del cantante da giovanissimo

Gigi D’Alessio, il gesto della sua fidanzata emoziona tutti: cosa ha fatto per l’artista

Nella finalissima della seconda edizione di The Voice Senior, programma condotto da Antonella Clerici, ha trionfato Annibale Giannarelli, il cantante di 73 anni che, con la sua vittoria ha portato a casa un record: Annibale è infatti il più anziano vincitore di un talent show.

Leggi anche Denise Esposito, chi è la compagna di Gigi D’Alessio: età, cosa fa nella vita e come ha conosciuto il cantante

Il cantante faceva parte del Team di Gigi D’Alessio. Proprio per l’artista napoletano, è arrivata, nel corso della puntata, una ‘sorpresa’, ma in modo indiretto. La sua fidanzata, Denise Esposito, che come sappiamo è in dolce attesa, guardando la diretta, ha fatto un gesto per lui molto bello. Ha pubblicato nella sua storia instagram un video in cui c’era Gigi, e in basso ha riportato un cuore, ma non è finita qui.

Quando è stato annunciato il vincitore, Denise ha pubblicato una nuova storia, con la foto di Gigi con il vincitore Annibale, mentre si stringono in un abbraccio. L’emozione è ben evidente, con Giannarelli poggiato sul suo petto. In basso ha poi taggato l’account del programma e quello personale di D’Alessio.

Un dolce gesto di Denise nei confronti del suo compagno. La giovane 28enne a breve diventerà mamma, questo è per il cantautore il suo quinto figlio.