Chiara Francini, amata attrice: sapete in che cosa è laureata?

Attrice di grande talento, Chiara Francini anni fa si è laureata: ma sapete in che cosa?

Attrice, conduttrice e scrittrice Italiana, Chiara Francini oggi è molto amata. La sua carriera inizia a teatro. Approda in televisione grazie a Marco Giusti, che le offre due ruoli fissi nei suoi programmi BlaBlaBla e Stracult.

Nel 2007 è tra le protagoniste di Gente di Mare 2, vestendo i panni di Marzia Meniconi. L’abbiamo vista poi in Una Moglie bellissima, Il mattino ha l’oro in bocca, Le segretarie del sesto, Tutti pazzi per amore. Nel 2010 è una delle protagoniste del film per il cinema Maschi contro femmine e di Femmine contro maschi nel 2011. Nello stesso anno diventa co-conduttrice del programma televisivo Colorado. In questi anni ha recitato in altri film e serie tv. Dal 27 gennaio 2022, Chiara approda su Amazon Prime, nel film Tre sorelle, e con lei troviamo Rocio Munoz Morales, Serena Autieri e Giulia Bevilacqua. Ma nel 2021 è stata scelta per rivestire il ruolo di giudice nella prima edizione di Drag Race Italia, in onda sulla piattaforma streaming Discovery+. Programma arrivato su Real Time dal 9 gennaio 2022. Oggi Chiara Francini è amata e apprezzata dal grande pubblico, ma prima di diventare famosa, si è laureata: sapete in che cosa?

Chiara Francini, sapete in che cosa è laureata? Il percorso di studi dell’amata attrice

Chiara Francini a partire dal 27 gennaio approda su Amazon prime Video, nel film Tre Sorelle. Con lei, ci sono anche Rocio Morales, Serena Autieri e Giulia Bevilacqua. Ma l’attrice è arrivata ad inizio 2022, sul piccolo schermo, con un ruolo diverso.

Dal 9 gennaio è in onda sul Real Time il programma Drag Race Italia, dove l’attrice riveste il ruolo di giudice. Questo programma è stato trasmesso sulla piattaforma streaming Discovery+ nel 2021. In questi anni, abbiamo avuto modo di seguire la Francini in vesti sempre diverse. Ha lavorato al cinema e in televisione e ad oggi la sua carriera è tutta in salita. Ma sapete che prima ancora, la conduttrice si è laureata? Vi sveliamo in che cosa.

Chiara Francini dopo il diploma si è laureata all’Università degli Studi di Firenze in Lettere, con una tesi in italianistica, con la votazione di 110 e lode. Una laurea ottenuta a pieni voti. Voi, eravate a conoscenza del percorso di studi dell’amata attrice