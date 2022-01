Tra i tanti protagonisti di Vite al Limite è impossibile dimenticarlo: la sua storia è davvero choc, non crederete mai cos’è successo in clinica.

Nel corso di queste nove stagioni di Vite al Limite, c’è da ammetterlo, ne abbiamo viste di ogni colore. Una storia come questa che vi racconteremo tra qualche istante, però, mai! I telespettatori del programma, infatti, si sono immediatamente affezionati a lui e alla sua storia. E, ad oggi, sono più che curiosi di sapere che fine abbia fatto dopo la partecipazione al programma. D’altra parte, è davvero impossibile dimenticarlo!

Protagonista indiscusso dell’ottava edizione di Vite al Limite, il paziente del dottor Nowzaradan non ha mai perso l’occasione di poter ribadire quanto fosse immensa la sua volontà di ritornare in forma. Superava, seppure di poco, i 300 kg, ma aveva una forte necessità di riappropriarsi della sua vita. Cos’è successo? Ci penseremo noi a dirvi ogni cosa. Quello che, almeno per il momento, basta sapere è che purtroppo la sua storia non è affatto quella che si sarebbe immaginato e sperato di vivere. Cos’è successo, però, in clinica? Com’è andato a finire il suo percorso? E, soprattutto, cosa sappiamo di lui oggi? Procediamo con ordine.

Impossibile dimenticarlo a Vite al Limite: cosa sappiamo su di lui oggi?

Sin da subito, il paziente del dottor Nowzaradan ha saputo conquistare l’attenzione di lui. Tanto è vero che, ancora oggi, sono davvero tantissime le persone che si chiedono che fine abbia fatto. D’altra parte, è davvero impossibile dimenticarsi di lui! Stiamo parlando del giovane Dominic Hernandez, trentasettenne della California.

Perché, però, la sua storia ha impressionato tutti? La risposta è davvero semplicissima: Dominic è stato il primo paziente, e fino a questo momento anche l’ultimo, a non avere una casa e un tetto sotto cui dormire serenamente. Avete letto proprio bene, si! Il giovane Hernandez era un senzatetto ed era costretto a vivere, insieme a suo fratello, in una monovolume. Ad oggi, purtroppo, non abbiamo tantissime informazioni sul suo conto. A quanto pare, infatti, il buon Dominic non ha alcun canale social. Quello che, però, possiamo dirvi è che, nel corso del suo percorso in clinica, è riuscito a dimagrire soltanto 10 kg, tanto da essere clamorosamente espulso dal programma.

Vi piacerebbe sapere qualche cosa in più su di lui?