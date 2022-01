Michelle Hunziker e Maria De Filippi insieme in tv? L’indiscrezione clamorosa riguarda le due amatissime conduttrici.

Sono due tra le regine indiscusse della nostra televisione e, presto, potremmo vederle insieme. La notizia è trapelata negli ultimi giorni e sta facendo già sognare i fan di Michelle Hunziker e Maria De Filippi, che abbiamo già visto collaborare sul piccolo schermo.

Ricordate Amici Celebrities? La versione vip di Amici, nel 2019, fu condotta, nella prima parte, dalla De Filippi, che ha poi ceduto il posto alla collega svizzera. E sono apparse insieme anche dietro al famoso bancone di Striscia la Notizia nel 2015. Ma dove potremmo vederle proprio tra qualche mese? Scopriamo i dettagli di questa succulenta indiscrezione.

Michelle Hunziker e Maria De Filippi insieme in tv: cosa accadrà nei prossimi mesi

Ci sarà anche Maria De Filippi tra gli ospiti del one woman show di Michelle Hunziker, che sarà trasmesso su Canale 5 tra febbraio e marzo. A rivelarlo è TV Blog, che parla di uno show di almeno due serate, di cui conosceremo i dettagli quando partiranno le registrazioni, nei prossimi giorni: lo spettacolo dovrebbe andare in onda di giovedì sera.

Una nuova avventura per la Hunziker, reduce dal successo della quarta edizione di All Together Now, il game musicale trasmesso di domenica sera, su Canale 5. Di uno show tutto suo se ne è parlato per anni, ma pare proprio che nel 2022 il sogno di Michelle diventerà realtà.

Non ci resta che attendere ulteriori informazioni sullo show e, soprattutto, sulla lunga lista di ospiti che la Hunziker ha scelto per il suo varietà. Se ci sarà Maria De Filippi si parte col botto! E voi, chi vorreste vedere sul palco con la bellissima Michelle?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si separano

Con una nota rilasciata ad Ansa, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la loro separazione. La coppia ha deciso di lasciarsi dopo dieci anni: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”