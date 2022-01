Ricordate il dottor Mark in Beautiful? Fu complice di un clamoroso inganno; scopriamo i dettagli di questo misterioso personaggio.

In ben 35 anni di messa in onda di Beautiful, ne sono passati di personaggi in quel di Los Angeles! Ognuno di loro, per qualche motivo, ha intrecciato la propria vita con quella della famiglia Forrester… ma riuscite a ricordarli proprio tutti? Ad esempio, se vi dicessimo dottor Mark MacLaine?

Il personaggio ha fatto parte del cast della soap per tre anni, dal 2002 al 2005, ed è stato protagonista di un clamoroso inganno, che fece molto scalpore. Ricordate? Se la risposta è no, ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria!

Beautiful, ricordate il dottor Mark MacLaine? Il suo personaggio fu complice di Stephanie

Era il 2022 quando a Beautiful entrò in scena l’affascinante dottor Mark: il medico fu scelto come mentore negli studi per Bridget Forrester, all’epoca studentessa di medicina. Perché Mark si trovava a Los Angeles? Per incontrare il suo padre biologico, Clarke Garrison! Dal punto di vista sentimentale, Mark si è scontrato col fratellastro C.J. per conquistare il cuore di Bridget: nessuno dei due, però, la spuntò, poiché Bridget sviluppò un interesse per Ridge! Ma arriviamo al colpo di scena…

Nel 2005, Mark ha aiutato Stephanie a fingere un attacco di cuore! La donna aveva un piano: fare in modo che Ridge, esaudendo l’ultimo desiderio della mamma in fin di vita, sposasse Taylor Hayes e non Brooke Logan! Dopo un po’, però, l’inganno fu scoperto e la carriera da medico di Mark fu distrutta: quest’ultimo lasciò la città e il personaggio non è più apparso nella soap opera americana.

Eh si, questo è solo uno dei tantissimi personaggi che hanno arricchito le trame di Beautiful! Quali sono i vostri preferiti? Vi ricordiamo che, a breve, in Italia torneranno tra amatissimi protagonisti, che in America sono già riapparsi in scena: Sheila Carter, Deacon Sharpe e Taylor Hayes! Ne vedremo delle belle!