Ricordate Metin in Daydreamer? Com’è oggi l’attore, lontano da questo personaggio

In Daydreamer ha interpretato Metin, avvocato e amico di infanzia di Can: com’è oggi l’attore, dopo la sua uscita di scena.

Daydreamer è una soap opera turca andata in onda dal giugno 2018 al 6 agosto 2019. In Italia abbiamo avuto il piacere di seguirla dal 2020 fino al 28 maggio 2021. Questa è la data che ha segnato la fine, con l’ultima puntata. Can e Sanem sono tornati insieme e l’amore ha trionfato.

Il fotografo, dopo aver perso la memoria in un incidente, la recupera pian piano e riscopre il suo amore per la scrittrice. Chiede alla donna di sposarlo e così vissero tutti felici e contenti. In questa lunga e tortuosa storia, abbiamo conosciuto e apprezzato tanti personaggi e ovviamente gli attori che li hanno portati in scena. Ricordate Metin? Era l’avvocato dell’azienda e amico di infanzia di Can Divit. L’abbiamo visto dal primo episodio fino al sesto, per ritornare solo nel dodicesimo. La soap opera è terminata, ma Metin è uscito molto prima di scena, com’è oggi l’attore che l’ha interpretato?

Ha interpretato Metin in Daydreamer: com’è oggi l’attore, dopo la fine della soap opera

Can e Sanem sono stati i protagonisti della bellissima storia d’amore in Daydreamer. Una storia che ci ha fatto sognare ad occhi aperti, anche se, è stata decisamente turbolenta. Fin dall’inizio, in questo amore si sono intrufolate bugie ed inganni e terze persone.

Ma alla fine, nell’ultima puntata l’amore ha trionfato e Can e Sanem sono diventati marito e moglie. In questa soap opera, abbiamo avuto modo di conoscere tanti personaggi e tutti hanno lasciato il segno nel cuore dei telespettatori. Ricordate Metin, l’amico di infanzia di Can Divit e avvocato dell’azienda? Ad un certo punto, il fotografo scopre che l’uomo ha mostrato alcuni documenti dell’azienda anche a sua madre. Sappiamo che Can non aveva un bel rapporto con la donna. Si arrabbia e decide di licenziarlo e allontanarsi dal suo amico. Metin è uscito di scena molto presto. Ci chiediamo, com’è oggi l’attore che l’ha interpretato? E’ diverso?

Ecco una foto social di Tuan Tunali, attore turco che ha interpretato Metin. Osservando lo scatto e facendo il confronto, è ben evidente che Tuan non è diverso dal personaggio portato in scena in Daydreamer. Non sono stati apportati cambiamenti nel suo aspetto, a parte il look, che nella soap opera è molto elegante, non trovate anche voi? L’attore, grazie alla serie televisiva turca, è diventato popolare non solo in Italia ma anche in altri paesi dove è stata trasmessa.