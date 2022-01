Samantha Togni lascia l’Italia, decisione a sorpresa: lo sfogo della ballerina

L’ex ballerina di “Ballando con le Stelle”, Samantha Togni, ha preso una decisione a sorpresa: lascia definitivamente l’Italia

Per anni è stata una delle protagoniste del talent show condotto da Milly Carlucci, poi una breve parentesi da conduttrice e adesso una decisione che ha spiazzato tutti. Samantha lascia definitivamente il nostro paese. La sua scelta ha letteralmente lasciato tutti senza parole.

Decisione a sorpresa di Samantha Togni: lascia l’Italia

Samantha Togni è una famosa ballerina. La passione per la danza le viene trasmessa dai genitori. Samantha, infatti, è figlia d’arte, in quanto i genitori, Sandro Togni e Loredana Camilli, sono due ballerini. Iniziare a ballare sin da piccola, vincendo trofei e competizioni. Ottiene il primo posto all’Emassey Ball di Los Angeles, al National e all’Imperial Championship a Londra, al Roma Open e all’Estoril in Portogallo. Non ancora maggiorenne, si trasferisce negli Stati Uniti dove, insieme al ballerino ucraino Maksim Chmercovskiy, forma quella che diventa la seconda coppia degli USA.

Torna in Italia nel 2005 ed entra nel cast di “Ballando con le Stelle“, famosa trasmissione televisiva condotta da Milly Carlucci. Partecipa a ben dodici edizioni del programma, vincendo nel 2016 in coppia con l’attore Iago García. Dopo l’addio al talent show di Rai Uno, nella stagione 2020-21 conduce “I Fatti Vostri” in coppia con Giancarlo Magalli.

Samantha avrebbe dovuto condurre un altro programma, ma questo pare sia stato cancellato dai palinsesti. Dopo questa terribile delusione, la Togni ha deciso di prendere una decisione sofferta ma inevitabile. La ballerina ha lasciato definitivamente il nostro paese, trasferendosi con il marito a Dubai.

Sui social si è lasciata andare ad un duro sfogo: “Non sono mai stata un’amante di Dubai. Sono arrivata qui col pregiudizio, con quell’atteggiamento di chi sa di essere nato nel paese più bello del mondo, pieno di storia e di bellezze naturali. I primi tempi mi sono sentita ingoiata dai grandi palazzi, da tutta questa maestosità. Sono arrivata qui con una delusione nel cuore per la cancellazione del mio programma. Poi ho cominciato a guardare tutto questo come una grande opportunità che la vita mi stava regalando. E così è stato”.