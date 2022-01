“Avevo una malformazione”, l’ex tronista di Uomini e Donne si è operata: confessione a sorpresa

L’ex tronista di “Uomini e Donne” si è operata: “Avevo una malformazione”, in questo articolo vi riportiamo le sue parole

È stata una delle protagoniste delle scorse edizioni del dating show di Canale 5. Adesso, però, ha dovuto superare un momento molto delicato. L’ex tronista ha subito un’operazione. Fortunatamente è andato tutti bene.

L’ex tronista di “Uomini e Donne” si è operata: le sue parole

La sua confessione giunta all’improvviso ha spiazzato i fan. Nessuno, infatti, si sarebbe aspettato una notizia del genere. L’ex tronista è dovuta andare sotto ai ferri, ancora una volta. Già in passato, infatti, aveva subito un’operazione. Questa volta si è dovuta operare di nuovo. “Avevo una malformazione“, ha dichiarato, suscitando subito la curiosità dei fan. Volete sapere di chi stiamo parlando? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

L’ex tronista Samantha Curcio di recente si è sottoposta a un intervento chirurgico. L’ex protagonista di “Uomini e Donne” è stata operata al seno. I fan, notando la sua assenza, erano molto preoccupati, ma nelle ultime ore è stata lei stessa a spiegare cosa le è successo e a tranquillizzare tutti quelli che si erano preoccupati sui social.

Samantha ha così spiegato che si è trattato di un intervento abbastanza delicato, ma fortunatamente è andato tutto bene. L’ex tronista ha parlato della malformazione al seno ed ha aggiunto sui social: “Avevo una malformazione al seno e problemi causati da interventi precedenti nati proprio per sistemare la malformazione. Questo è stato il quinto (e spero ultimo) intervento”. L’ex tronista ha poi aggiunto che nei prossimi giorni avvierà una diretta su Instagram dove parlerà insieme al chirurgo estetico che l’ha operata.

L’ex tronista del dating show di Maria De Filippi è intervenuta poi nei commenti di una sua foto, tranquillizzando un fan che le aveva chiesto come stesse: “Mi sto riprendendo, piano piano. Grazie“. Non ci resta che augurare una pronta guarigione a Samantha. L’intervento è stato delicato e adesso ci vorrà del tempo per tornare al 100 per 100. Piano piano tornerà tutto come prima.