Beautiful, ricordate la “vecchia” Hope? Oggi ha completamente stravolto il suo look; com’è oggi la famosa attrice.

Da ormai diversi anni è una delle protagoniste assolute di Beautiful. Parliamo di Hope Logan, la giovane figlia di Brooke e Deacon Sharpe. Un personaggio ormai centrale nella trama della soap, soprattutto per quanto riguarda il triangolo con Liam Spencer e Steffy Forrester. A dare il volto a Hope, attualmente, è Annika Noelle, ma prima di lei ci sono state altre attrici nei panni della figlia di Brooke.

Tra queste lei, Kim Matula, che ha interpretato la giovane stilista dal 2010, per circa cinque anni: dopo di lei è arrivata Annika, la Hope che conosciamo oggi. Ma a proposito della “vecchia” Hope, avete visto com’è oggi? L’attrice statunitense ha cambiato look, diamo un’occhiata!

È stata Hope Logan in Beautiful: oggi l’attrice ha rivoluzionato il suo look

Oggi Hope Logan è interpretata dalla bellissima Annika Noelle, ma ricordate chi ha vestito i panni della figlia di Brooke prima di lei? Dal 2010, fino al 2015 circa, a interpretare la giovane stilista è stata l’attrice statunitense Kim Matula. Oggi 33 enne, Kim è seguitissima sui social, dove di tanto in tanto condivide selfie con i fan. Siete curiosi di vedere il suo nuovo look? È ben diverso da quello della giovane Hope sul set, date un’occhiata:

Eh si, l’attrice ha detto addio alla chioma lunga con cui si è mostrata in scena nei panni della Logan, dandoci un bel taglio. Che dire, sembra che il tempo non sia mai passato per la bellissima attrice originaria del Texas. E voi, la ricordavate nei panni di Hope Logan? Il personaggio è apparso nella soap anche da piccola ed è stato quindi interpretato anche da diversi attori bambini, in particolare dalle gemelle Rachel e Amanda Pace, in scena dal 2004 al 2009. Poi, come accade spesso nella soap, c’è stato un importante salto temporale e, nel 2010, Hope è cresciuta ed è stata interpretata da Kim.