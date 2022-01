Uomini e Donne, tra loro è già finita: è rottura per la coppia nata in studio

Uomini e Donne, tra loro è già finita: è rottura per la coppia nata nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Quante storie d’amore nascono nello studio di Uomini e Donne? La risposta è tantissime! Non tutte, però, hanno lieto fine. È il caso dei due protagonisti di cui vi parleremo oggi, che, stando alle ultime notizie, hanno messo la parola ‘fine’ alla loro conoscenza.

Una conoscenza nata proprio nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, ma che, dopo poco, si è già conclusa. Scopriamo di chi si tratta e i dettagli dell’indiscrezione.

LEGGI ANCHE —->Dopo Uomini e Donne è diventato un postino di C’è posta per te: cosa faceva prima del suo esordio in tv?

È già finita per la coppia di Uomini e Donne: le anticipazioni lo confermano

State seguendo la nuova stagione di Uomini e Donne? Dopo le vacanze natalizie, la trasmissione è tornata in onda con tantissimi colpi di scena e, ovviamente, nuove frequentazioni. Alcune, però, sono già giunte al capolinea.

Le puntate di Uomini e Donne, come sappiamo, non sono trasmesse in diretta e , proprio ieri, 27 gennaio 2022, si è tenuta una nuova registrazione. Quello che è successo lo vedremo in onda tra diversi giorni, ma grazie alle anticipazioni possiamo scoprire qualcosa! Se non temete spoiler, continuate a leggere!

Come riporta Uomini e Donne Classico e Over, la conoscenza tra Ida Platano ed Andrea si è già conclusa! I due avevano raccontato della loro uscita proprio ieri, al centro dello studio. Il cavaliere sembrava molto entusiasta delle frequentazione con Ida, ma sull’interessa di quest’ultima in molti avevano dubbi, Tina Cipollari in primis. Ebbene, tra di loro non si è accesa la scintilla! I motivi della rottura non sono stati resi noti, ma pare che per la bella dama sia già arrivato in studio un nuovo pretendente...

LEGGI ANCHE —->“Ti aspettiamo per vederti, senza sognarti più”: l’ex tronista di Uomini e Donne è incinta, annuncio da brividi

Dopo le varie delusioni, Ida riuscirà a trovare il vero amore proprio nello studio di Canale 5? Noi glielo auguriamo!