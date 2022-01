Spiacevole episodio per Manila Nazzaro al GF Vip: la concorrente perde due denti nel giro di 24 ore; cos’è successo.

Mancano poche ore ad una nuova, avvincente, puntata del GF Vip. Una lunga diretta in cui accadrà di tutto, a partire dall’ingresso di nuovi concorrenti e dall’eliminazione di uno dei nominati. Le sorprese saranno tantissime, ma per qualcuno in casa non è un periodo facilissimo. Manila Nazzaro sta vivendo diversi momenti di sconforto, soprattutto dopo l’allontanamento da Soleil Sorge, ma a peggiorare tutto è un episodio davvero spiacevole: l’ex Miss Italia ha perso due denti.

Si tratta, in realtà, di due episodi differenti: la concorrente ha perso due denti nel giro di 24 ore. Scopriamo i dettagli di questa disavventura.

GF Vip, Manila Nazzaro perde due denti nel giro di 24 ore

Piccola disavventura per Manila Nazzaro nella casa del GF Vip: in meno di 24 ore, l‘ex Miss Italia ha perso ben due denti. L’episodio non è sfuggito ai fan, che seguono la diretta attraverso il canale 55 o l’app di Mediaset Infinity. Un episodio triste per la concorrente, che ha richiesto subito l’intervento di un dentista, soprattutto in vista della puntata di questa sera. Anche perché, come si evince dalle immagini su Twitter, il secondo dente perso da Manila, durante la cena di ieri, è quello davanti.

Dopo l’episodio, Manila si è lasciata andare ad un momento di debolezza, per i suoi problemi fisici, ma anche a causa delle tensioni in casa e, in particolare, quello con Soleil. Un momento durante il quale ha potuto contare sulla vicinanza di alcuni vipponi, come Jessica, Lulù, Sophie e Miriana. Tra Manila e Soleil tornerà il sereno? Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per saperne di più!