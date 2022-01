Grosso dispiacere per i fan: i due attori si sarebbero lasciati, storia d’amore al capolinea? I rumors delle ultime ore.

Al momento non c’è alcuna conferma, ma le voci della possibile rottura della coppia hanno letteralmente creato il panico nei fan. Si, perché i due attori formano una delle coppie più belle degli ultimi anni, amatissimi e seguitissimi dai sostenitori. Che tremano all’idea di una separazione.

Che cosa è successo e quali sono i dettagli di questa indiscrezione? Vi sveliamo tutto, ribadendo che al momento i diretti interessati non hanno confermato né smentito le voci.

I due amatissimi attori si sarebbero lasciati: l’indiscrezione fa tremare i fan

Un presunta rottura che fa molto discutere, quella di due tra gli attori più amati del momento. Secondo alcune voci, la coppia si sarebbe separata da diverse settimane, ma il motivo non è stato reso noto. Nessuna conferma, ma le indiscrezioni sono bastate per far tremare i fan di tutto il mondo. Di chi stiamo parlando?

Di Hande Ercel e Kerem Bursin, gli amatissimi protagonisti della soap opera turca Love is in the air. I due si sono conosciuti proprio sul set della serie tv e, poco dopo, tra di loro è scoppiato l’amore. Un amore che, secondo la stampa turca, sarebbe al capolinea. Dopo la quarantena a causa del Covid, i due si sarebbero divisi a causa di incomprensioni, per non tornare più insieme. Al momento non ci sono conferme dai diretti interessati, ma a preoccupare è stata l’assenza di Kerem al compleanno di Gamze Ercel, la sorella dell’attrice.

Vero è che la coppia si è sempre tenuta abbastanza lontana dalla luce dei riflettori, postando poche foto di coppia e mostrandosi il meno possibile. Non ci resta che attendere possibili conferme o smentite, augurandoci che l’amatissima coppia possa continuare a far sognare i fan. Anche in Italia, gli “Hanker” sono amatissimi, così come Eda e Serkan, i protagonisti della serie tv in onda tutti i giorni su Canale 5. Voi la seguite?