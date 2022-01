Elettra Lamborghini cambia look, i fan restano senza parole: avete visto il nuovo taglio di capelli?

La famosa cantante Elettra Lamborghini ha deciso di optare per un cambio look: avete visto il nuovo taglio della moglie di Afrojack?

Non è la prima volta che l’artista decide di cambiare il suo look. La Lamborghini ama i cambiamenti. Questa volta ‘ci ha dato un taglio’, come si suol dire. La cantante ha poi chiesto un’opinione ai suoi fan. Questi sono rimasti letteralmente senza parole.

Cambio look per Elettra Lamborghini, ecco il suo nuovo taglio

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate e seguite dal pubblico italiano. L’artista ha raggiunto il successo grazie al brano “Pem Pem“, divenuto in breve tempo una hit internazionale. A “Pem Pem” sono seguiti altri brani di successo e soprattutto il primo album dell’artista.

La cantante ha partecipato alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Musica (e il resto scompare)“. Nonostante sul palco dell’Ariston non abbia riscosso un successo incredibile, il brano sanremese è risultato essere uno dei più ascoltati sulle piattaforme di streaming.

La Lamborghini è molto famosa soprattutto sui social. Su Instagram, ad esempio, conta quasi 7 milioni di seguaci, traguardo che festeggerà a breve. Un numero di follower altissimo, che fa invidia a molte delle sue colleghe. Proprio sul popolare social network, la Lamborghini ha mostrato il suo nuovo taglio. I fan sono rimasti letteralmente senza parole.

“Ho tagliato i capelli“, ha annunciato l’artista pubblicato una foto sul letto con una posa molto seducente. La Lamborghini ha mostrato così il suo nuovo look e i fan sono rimasti letteralmente senza parole. Stando ai numeri, però, il nuovo taglio della Lamborghini sarà piaciuto ai suoi seguaci. Lo scatto pubblicato dall’artista su Instagram, infatti, ha ricevuto più di 100 mila like e un numero altissimo di commenti. Molti di questi sono ovviamente super positivi.

Tra i tantissimi commenti spunta anche quello di Afrojack, marito della cantante. Il famoso deejay sembra apprezzare il nuovo taglio della moglie ed ha commentato con due faccine con gli occhi a cuoricino. Anche la redazione di Sologossip approva il nuovo look della Lamborghini. Promossa!