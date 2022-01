Gf Vip, “Nel confessionale stava per baciarmi” : la confessione in diretta spiazza tutti; è successo durante la puntata di ieri.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella del GF Vip in onda ieri, venerdì 28 gennaio 2022. Una puntata in cui è successo di tutto, a partire dall’ingresso di due nuovi concorrenti, Antonio Medugno e Gianluca Costantino, super carichi per questa avventura. Ma, al termine della serata, non potevano mancare le tanto temute nomination. E, proprio in quel momento, uno dei concorrenti si è lasciato andare ad una confessione inedita!

Una confessione che ha lasciato tutti di stucco, compreso Alfonso Signorini, che ha voluto sapere di più sulla vicenda. Anche perché, si parla di un bacio sfiorato! Scopriamo i dettagli di questa voce di gossip nata nella casa più spiata della tv.

“Nel confessionale stata per baciarmi”, arriva la confessione inaspettata al GF Vip

Nomination infuocare, nella casa del GF Vip. Quello che i concorrenti non sanno, però, è che il più votato della prossima puntata non sarà soltanto il preferito, ma anche il primo candidato ad essere finalista. Tra i nominati c’è anche lei, Delia Duran, la moglie di Alex Belli, entrata in casa solo qualche settimana fa. Ebbene, è stata proprio lei a rivelare che uno dei concorrenti ha tentato di baciarla!

“Pero posso dire una cosa Alfonso, nel confessionale stava per baciarmi in bocca, quindi magari sfugge! La prima settimana che sono entrata, stavamo entrando nel confessionale e stava per baciarmi…Questa è una news flash”. Queste le parole della bellissima venezuelana, arrivate dopo la nomination ricevuta da Barù! Si, Delia si riferisce propria a lui, ma il concorrente, con la sua solita ironia, ha smentito: “Non è vero, non avrai la mia fetta di mercato”.

Un siparietto super divertente, durante la serata di ieri. E voi, avete seguito la diretta? La prossima puntata andrà in onda lunedì, ma, da febbraio, il secondo appuntamento col reality passerà dal venerdì al giovedì sera.