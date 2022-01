GF Vip, arriva Antonio Medugno: ricordate chi corteggiava a Uomini e Donne? Il nuovo vippone è stato nella trasmissione di Maria De Filippi.

Avete seguito la puntata di ieri del GF Vip 6? Nel corso della diretta è successo davvero di tutto, a partire dall’ingresso di due nuovi vipponi! I concorrenti in casa non si aspettavano che arrivassero new entry, ma proprio ieri sera, in casa, sono arrivati Gianluca Costantino e Antonio Medugno. E quest’ultimo ha già fatto discutere un bel po’!

Si, perché prima di entrare in casa, il famoso Tiktoker ha vissuto un flirt proprio con una ex concorrente del reality, Clarissa Selassié. A quanto pare, però, si tratta di una frequentazione di poco conto: il giovane concorrente si ritiene single e libero di viversi a pieno la sua avventura in casa. Lui è famosissimo sui social, ma ricordate dove lo abbiamo visto in tv? Si, Antonio è apparso a Uomini e Donne: ecco chi corteggiava.

Da Uomini e Donne al GF Vip: ricordate chi corteggiava Antonio Medugno?

Due nuovi vipponi sono entrati nella casa del GF Vip e noi non vediamo l’ora di scoprire come si inseriranno nelle già complesse dinamiche della casa. Tra loro c’è Antonio Medugno, 23 anni, seguitissimo su Tik Tok ed Instagram. Il giovane ragazzo è una star sui social, ma lo abbiamo visto anche a Uomini e Donne! Ricordate chi corteggiava?

Ebbene, Medugno è apparso nello studio della trasmissione di Maria De Filippi nelle vesti di corteggiatore di Clarissa Marchese, nel 2019. Quest’ultima scelte Federico Gregucci, con cui vive una bellissima storia d’amore: la coppia ha anche una bambina, la dolcissima Arya.

Cosa combineranno i due nuovi arrivati nella casa? Nasceranno nuovi flirt o nuove storie d’amore? Noi non vediamo l’ora di scoprire tutte le novità direttamente dal reality più spiata della tv.