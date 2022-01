Giulia Salemi, magnifico annuncio: “Eccoci qua con questa nuova esperienza”, inizia una nuova avventura per l’amatissima influencer.

È periodo davvero magico questo per Giulia Salemi. Dopo l’esperienza al GF Vip 5, per la bellissima influencer una serie di meravigliose novità, sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. La storia d’amore con Pierpaolo Pretelli prosegue alla grande, così come la sua carriera. Attualmente è al timone del GF Vip party su Mediaset Extra, ma sta per iniziare una nuova incredibile avventura per lei.

Ad annunciarlo è stata proprio l’influencer, poche ore fa, sul suo canale ufficiale di Instagram. Curiosi di conoscere il suo nuovo impegno? Vi sveliamo tutto!

“Eccoci qua con questa nuova esperienza”, incredibile novità per Giulia Salemi: l’annuncio

Una notizia che farà felicissimi i fan di Giulia Salemi! L’influencer italo persiana sta per debuttare nel mondo della radio! E lo farà in una settimana davvero speciale, la più importante per il mondo della musica: Giulia Salemi sarà l’inviata speciale di Radio Kiss Kiss al Fetsival di Sanremo!

Un’esperienza incredibile per la Salemi, alla sua prima volta in un programma radiofonico. Come si legge su Spettacoli News, lo spazio riservato a Giulia si chiama “Sanremo 2022 limited edition” e comprende cinque esclusive pillole dedicate al Festival della canzone italiana. Come seguirle? Da domenica 2 febbraio a domenica 6 febbraio in radio, sul sito web o sul canale tv di Radio Kiss kiss.

La Salemi racconterà aneddoti e curiosità legati alla famosa kermesse canora e ai protagonisti, che dal 1 febbraio si sfideranno sul palco dell’Ariston. I numerosissimi fan dell’ex gieffina hanno accolto con grande entusiasmo la notizia, impazienti di vedere all’opera la loro beniamina, in questa nuova ed emozionante avventura.

Non possiamo che mandare il nostro in bocca al lupo alla Salemi per il suo debutto in radio. E, ovviamente, non vediamo l’ora che inizi il Festival di Sanremo numero 72! E voi, avete già un preferito? Chi salirà sul gradino più alto del podio nella finalissima del 5 febbraio?