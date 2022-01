Vederla adesso dopo la sua partecipazione a Vite al Limite vi lascerà davvero senza fiato, ma com’era prima? Resterete ancora più sorpresi: eccola.

Questa che vi stiamo per raccontare è stata una di quelle storie che ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico di Vite al Limite sin da subito. E che ancora adesso, a distanza di qualche mese dalla sua messa in onda, fa tanto chiacchierare e parlare.

Il bello di Vite al Limite, diciamoci la verità, è proprio questo. Non soltanto ti da la possibilità di scoprire le storie di quelle persone che hanno un forte bisogno di aiuto, ma ti permette anche di affezionarti ad esse e ai suoi protagonisti. È il caso, ad esempio, di questa paziente del dottor Nowzaradan. Con un peso iniziale che superava di gran lunga i 250 kg, la trentenne dell’Ohio non ha mai nascosto la sua volontà di ritornare in forma. E il motivo è piuttosto semplice: oltre a dover fare i conti con un peso piuttosto eccessivo, la donna doveva combattere con alcuni problemi di salute, che non le rendevano la vita e le giornate facili. Oggi, come ci mostra il suo canale Facebook, sembrerebbe essere riuscita a ritornare in forma, ma avete visto com’era prima? Resterete senza fiato!

Vederla dopo Vite al Limite vi lascerà senza fiato: eccola com’era prima, clamoroso!

Con un passato alle spalle davvero turbolento, la paziente del dottor Nowzaradan ha scelto di partecipare alla nona stagione di Vite al Limite perché consapevole di non poter continuare ad andare avanti così. E, soprattutto, di essere tanto dipendente da suo marito. Oltre al peso eccessivo, la donna soffriva di ipertensione, gambe e piedi gonfi, gravi problemi allo stomaco e danni alle terminazioni nervose dell’addome a causa dell’alimentazione sregolata di questi anni. Stiamo parlando proprio di Krystal Hall.

Il suo percorso all’interno della clinica di Houston, purtroppo, non ha portato tantissimi risultati. Da un peso iniziale di 280 kg, la Hall è riuscita a dimagrire pochissimo. Una volta ritornata a casa, da come mostrano le sue foto social, sembrerebbe che la situazione sia fortemente cambiata. Oggi si mostra così e vederla lascia senza fiato, ma avete visto com’era prima? Eccola qui.

Davvero impressionante, vero?