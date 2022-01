Dopo Vite al Limite il suo sorriso non può assolutamente passare inosservato: prima pesava quasi 300 kg, ma l’avete vista? È impressionante.

Sul suo canale Facebook, la paziente del dottor Nowzaradan sfoggia un sorriso davvero smagliante. E che, soprattutto, non può assolutamente passare inosservato. D’altra parte, la sua trasformazione dopo Vite al Limite è stata incredibile.

Quando è entrata a far parte della clinica di Houston, la paziente del dottor Nowzaradan non ha mai nascosto di avere una forte necessità di ritornare in forma. Madre di ben cinque figli e completamente da sola, la donna era costretta a vedersi tutto lei, ma il suo peso purtroppo non le dava per niente una mano. È proprio questo, quindi, che l’ha spinta a partecipare a Vite al Limite: non soltanto la sua fortissima volontà di ritornare in forma, ma anche il semplice prendersi cura dei suoi figli e non viceversa. Cos’è successo, però, durante il programma? Beh, poco e niente! Seppure lo spirito di volontà fosse enorme, la paziente non è riuscita a portare a termine un percorso con ottimi risultati. Una volta ritornata a casa, però, la situazione è nettamente migliorata. Ed oggi è davvero splendida. Avete visto com’era prima?

Dopo Vite al Limite il suo sorriso non sfugge: oggi è bellissima, ma prima era davvero impressionante

Presentatasi dinanzi al dottor Nowzaradan con un peso iniziale di ben 277 kg, la paziente del dottor Nowzaradan era fortemente intenzionata a ritornare in forma. Aveva 42 anni, all’epoca della sua partecipazione, ed era madre di ben 5 figli, eppure il suo peso non le consentiva di svolgere tranquillamente e comodamente le semplici attività da mamma e casalinga. Stiamo parlando proprio di lei: Cynthia Wells, protagonista della quinta stagione di Vite al Limite.

Seppure fortemente intenzionata a ritornare in forma, i risultati non sono stati per nulla soddisfacenti durante il suo percorso. Pensate, Cynthia è riuscita a dimagrire solo 71 kg. Appena ritornata a casa, però, la situazione è fortemente cambiata. Ed adesso appare in gran forma e con un grosso sorriso che non può assolutamente passare inosservata. Siete curiosi di vedere com’era prima?

Insomma, tra il ‘prima’ e il ‘dopo’ ci sono delle differenze e sono piuttosto notevoli. Cosa ne pensate?