Davvero sconvolgente a Vite al Limite! Dimagrisce quasi 120 kg e alle telecamere del programma racconta di essere tutt’altra persona: impressionante.

Qualcosa davvero di sconvolgente, quello che è capitato al paziente del dottor Nowzaradan nel corso della quarta stagione di Vite al Limite. E che ancora adesso, a distanza di quasi 6 anni, continua a riscuotere un’attenzione particolare.

Giunto nella clinica di Houston con un fortissimo interesse di ritornare in forma, il paziente dell’amatissimo e famosissimo dottor Nowzaradan ha dato vita ad un percorso davvero strabiliante. Pensate, una volta terminato la sua esperienza all’interno della clinica di Houston, il quarantaduenne è riuscito a dimagrire quasi 120 kg. Al momento della sua partecipazione, da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’uomo avesse raggiunto un peso superiore ai 310 kg. E che una volta uscito, invece, abbia fatto andare la bilancia direttamente sui 200 kg. Insomma, un record davvero impressionante, non c’è che dire! Voi, però, l’avete visto? Sui social, a quanto pare, non c’è traccia di lui. Nonostante questo, però, siamo riusciti ugualmente a rintracciare alcuni scatti del prima e del dopo che ci permettono di capire attentamente la sua trasformazione.

Sconvolgente a Vite al Limite! Dimagrisce 120 kg: le immagini a confronto sono impressionanti

Il protagonista di questo nostro articolo su Vite al Limite è proprio lui: Chad Dean, paziente del dottor Nowzaradan nel corso della quarta stagione del programma. Con un peso iniziale di 318 kg, l’uomo è riuscito a dimagrire quasi 120 kg. Davvero sconvolgente!

A detta sua, Chad avrebbe avuto problemi col peso sin da piccolo. Era soltanto un bambino, infatti, quando ha iniziato a sviluppare la sua ‘passione’ per il cibo spazzatura e il grave incidente di cui è stato protagonista, purtroppo, non ha favorito la situazione. Superati i 300 kg e consapevole dello stile di vita che era costretto a svolgere, il buon Dean ha scelto di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan. Ed ha dato vita ad un percorso sensazionale! Dalla clinica, infatti, è uscito con esattamente 118 kg in meno. E, come raccontato anche dal diretto interessato, ha iniziato a vivere tutt’altra vita. Com’era? Guardate queste immagini a confronto:

Davvero incredibile, vero?