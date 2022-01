William e Kate, questa scelta potrebbe cambiare per sempre la loro vita: i reali riflettono

Questa scelta potrebbe cambiare per sempre la vita di William e Kate, i reali ci stanno riflettendo in queste ore: ecco di cosa si tratta

La vita da reali non è proprio semplice, soprattutto quando devi prendere una decisione del genere. La coppia è molto combattuta e non sa cosa fare. Andare via o restare. Le prossime ore saranno sicuramente importanti per il loro futuro.

LEGGI ANCHE: “Ha richiesto 4 ore di lavoro”: cos’ha fatto Kate Middleton per i suoi 40 anni

William e Kate, questa scelta potrebbe cambiare per sempre la loro vita

William e Kate si sono incontrati per la prima volta nel 2001. Entrambi erano studenti alla St Salvator’s Hall dell’Università di St Andrews. Dopo due anni iniziarono ad uscire insieme, ma la reazione non fu confermata da subito.

L’attenzione dei media iniziò ad aumentare dopo il 25º compleanno di Kate nel gennaio del 2007. Due gruppi giornalistici, News International e la Guardian Media Group decisero in primo momento di pubblicare foto e articoli sulla giovane ragazza che si stava facendo strada in compagnia del principe, ma dietro minacce dei legali di lei ritirarono tutto. Nel frattempo, però, Kate presenziava ad alcune cerimonie della famiglia reale, anche in assenza di William.

LEGGI ANCHE: Kate Middleton incanta tutti con il cappotto rosso: sapete quanto costa? Incredibile!

Il fidanzamento venne annunciato solo cinque mesi prima del matrimonio. I due sono convolati a nozze il 29 aprile 2011. Il rito fu celebrato nell’abbazia di Westminster alla presenza della regina Elisabetta II, di tutta la famiglia reale e di 1900 invitati. Alle nozze, oltre ai parenti degli sposi, erano presenti anche i rappresentanti delle principali monarchie europee.

Dal loro matrimonio sono nati tre figli: George Alexander Louis, nato il 22 luglio 2013, Charlotte Elizabeth Diana, nata il 2 maggio 2015[38] e Louis Arthur Charles, nato il 23 aprile 2018.

LEGGI ANCHE: La dieta di Kate Middleton, un elemento non può assolutamente mancare: impensabile!

Dopo dieci anni di matrimonio, William e Kate potrebbero prendere una decisione molto importante. I reali potrebbero lasciare Londra per trasferirsi in campagna. I Duchi di Cambridge potrebbero stanno pensando di spostarsi da Kensington Palace a Fort Belvedere, un edificio gotico poco fuori dalla Capitale britannica, sufficientemente immerso dalla natura ma in una posizione abbastanza pratica per la gestione dei loro impegni.

Il trasferimento nel castello permetterebbe alla coppia di vivere la vita agreste che sognano da tempo, con i bimbi liberi di esplorare i prati circostanti. Allo stesso tempo garantirebbe anche una certa prossimità alla città, talmente vicina che da una delle finestre del palazzo è possibile vedere la cupola della cattedrale di St. Paul.