La dieta di Kate Middleton, un elemento non può assolutamente mancare: impensabile!

Sapete qual è la dieta che segue Kate Middleton? Un elemento non può assolutamente mancare: è veramente impensabile

La moglie del principe William è sempre in forma, ma ovviamente segue una dieta specifica per mantenere la linea. Siete curiosi di sapere di quale si tratta? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

La dieta di Kate Middleton

Catherine Elizabeth Middleton, meglio nota come Kate Middleton, è la moglie del principe William, nonché duchessa di Cambridge. È nata a Reading ed è cresciuta presso Chapel Row, un villaggio presso Newbury, nel Berkshire, in Inghilterra.

Ha studiato storia dell’arte in Scozia all’Università di St Andrews e proprio lì ha incontrato il principe William nel 2001. Il loro fidanzamento è stato annunciato nel novembre del 2010. I due si sono sposati il 29 aprile 2011 nell’Abbazia di Westminster. La coppia ha tre figli: George Alexander Louis, Charlotte Elizabeth Diana e Louis Arthur Charles, rispettivamente terzo, quarta e quinto in linea di successione al trono del Regno Unito.

Kate ha avuto un impatto clamoroso sulla moda e sui costumi inglesi ed americani. Tale impatto è stato definito dai media “Kate Middleton effect”. Sia nel 2012 che nel 2013, è stata prescelta tra le “100 persone più influenti nel mondo” dalla rivista Time.

La moglie del principe William segue una dieta per mantenersi sempre in forma. Nella sua dieta non può mancare un alimento in particolare. Sapete di quale si tratta? Se siete curiosi di scoprirlo, continuate a leggere l’articolo.

Nella dieta della duchessa di Cambridge non può mancare un elemento in particolare. Si tratta dell’avocado. Tale alimento è amatissimo dai membri della famiglia reale inglese e nelle loro diete non può assolutamente mancare. L’avocado porta una serie di benefici per la salute. Migliora le prestazioni del cuore e riduce lo stress, oltre a eliminare le rughe.

Kate è una sua fan accanita. Il principe William, prima della nascita del figlio Louis. ha riferito che la moglie mangiava molto avocado per far fronte alle nausee mattutine.

La duchessa ama cucinare insieme ai figli e la loro specialità è la pasta al formaggio. Sembra che tutti partecipino alla preparazione: “Uno mescola la farina, uno mette il latte e il burro”.