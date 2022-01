Mediaset cambia le carte in tavola: ‘brutto colpo’ per i telespettatori

Brutto colpo per i telespettatori di Mediaset, la rete del Biscione cambia le carte in tavola: questa proprio non ci voleva…

La decisione è stata quasi inevitabile, ma renderà scontenti moltissimi telespettatori. Presto cambierà la programmazione per la rete del Biscione. Alcuni programmi televisivi subiranno delle modifiche. Tra questi anche una trasmissione molto seguita dal pubblico italiano. Come la prenderanno i telespettatori?

LEGGI ANCHE: Mediaset, cambia tutto: la drastica decisione a pochi giorni da Capodanno

Mediaset, brutto colpo per i telespettatori: di cosa si tratta

È in arrivo un brutto colpo per i telespettatori di Mediaset. La rete del Biscione ha presa una decisione improvvisa, ma quasi inevitabile. La scelta, però, renderà scontenti moltissimi telespettatori. Nei prossimi giorni, infatti, ci sarà un cambio di programmazione sui canali Mediaset. Uno di questi riguarderà un programma televisivo molto amato dal pubblico italiano. La decisione presa della rete del Biscione sarà dunque un fulmine a ciel sereno per le abitudini dei telespettatori.

LEGGI ANCHE: Stop a Uomini e Donne, cosa andrà in onda al suo posto: la decisione di Mediaset

Il cambio di programmazione avverrà dalla seconda settimana di febbraio 2022, quella subito dopo il Festival di Sanremo. Uno dei programmi più visti della rete del Biscione cambierà giorno di messa in onda, passando dal venerdì al giovedì in prima serata. Al suo posto andrà in onda una fiction molto amata dagli italiani. Se non avete ancora capito di chi e di cosa stiamo parlando, vi invitiamo a leggere l’articolo fino alla fine.

LEGGI ANCHE: Potrebbe lasciare la trasmissione dopo 12 anni: clamoroso addio a Mediaset

Mediaset ha preso una decisione importante: dal 10 febbraio 2022 il Grande Fratello Vip passa dal venerdì al giovedì in prima serata. Gli ascolti entusiasmanti, infatti, permettono alla rete del Biscione si sperimentare, ma forse potrebbe essere un passo più lungo della gamba. Il giovedì, infatti, il reality show di Alfonso Signorini dovrà confrontarsi con la serie televisiva “Doc – Nelle tue mani”, che ha ottenuto il record di ascolti nelle scorse settimane.

Il venerdì in prima serata su Canale 5, invece, andrà in onda la nuova stagione di “Fosca”, fiction televisiva con protagonista Vanessa Incontrada. La serie televisiva si sconterà con la nuova edizione de “Il cantante mascherato”. La scelta di Mediaset si rivelerà giusta o dovranno cambiare di nuovo i piani?