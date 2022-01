L’abbiamo visto ballare ad Amici vent’anni fa, poi la drastica svolta: non immaginereste mai che piega ha preso la sua carriera

Nonostante siano passati ben vent’anni dalla sua partecipazione ad Amici, di lui non ci siamo affatto dimenticati: indovinate cosa fa oggi!

Sembra ieri, ma di tempo ne è passato da quando ci appassionammo tutti al percorso dei ragazzi di quella prima edizione di Amici o, per meglio dire, Saranno Famosi. Era la stagione televisiva 2001/2002 e per la prima volta in Italia andava in onda un talent show, fatto di giovani che sognavano un futuro nel mondo del canto, del ballo o della recitazione.

Leggi anche——>>>Marianna Scarci, “Le emozioni della mia esperienza ad Amici”: la protagonista della prima edizione si racconta

Quel primo anno fu un vero ‘esperimento’: prima Daniele Bossari poi Maria De Filippi, camminarono insieme a quei ragazzi procedendo a piccoli passi verso un successo che, in quel momento, era ancora un’incognita.

Strada facendo, si riuscì a trovare l’ingranaggio giusto e il programma continuò a crescere fino a diventare una delle colonne portanti di Mediaset. Quest’anno è in onda la 21esima edizione: sono cambiati regole, insegnanti e prospettive, ma quel primo anno è rimasto nella memoria di tutti. Tra i bravissimi giovani che formavano la classe di Amici vent’anni fa c’era anche lui, Alessandro Vigilante, ve lo ricordate?

Amici, era un ballerino della prima edizione: oggi fa tutt’altro, ma la danza resta il suo primo amore

Come per molti degli allievi delle prime edizioni, una volta uscito dal programma, Alessandro ebbe l’opportunità di lavorare per alcune stagioni al Maurizio Costanzo Show.

Leggi anche——>>>Il successo della prima edizione di Amici vide protagonista anche lui: dopo il programma ha cambiato vita

Col tempo però, ha deciso di dare sfogo ad un’altra sua grande passione: per oltre dieci anni è stato infatti stilista di brand celebri tra cui Gucci e Dolce&Gabbana, poi ha fondato un proprio marchio. “La molla è scattata tre o quattro anni fa, quando ancora da Philosophy insieme a Lorenzo Serafini: ho fatto talmente tanto al suo fianco che poi ho sentito il bisogno di far sentire la mia voce, in maniera del tutto libera”, ha raccontato in un’intervista rilasciata a Fanpage in occasione della Milano Fashion Week a cui ha partecipato lo scorso anno.

Ma allora la danza è acqua passata? Assolutamente no! Nelle sfilate di Vigilante le due arti coesistono in armonia, come spiega nella medesima intervista: “Tutte le mie collezioni prendono il nome di Atto, dal teatro: questa è un atto secondo, Body rebirth, cioè la rinascita del corpo. I miei vestiti sono fatti per i corpi: senza la persona che lo indossa, che lo anima, non ha senso. Per me questo è il compito di un abito: accarezza il corpo e gli dona forza e sicurezza. La danza è alla base, perché il corpo abituato all’allenamento ha una diversa consapevolezza”.

Leggi anche——->>>Volto indimenticabile della prima edizione di Amici: com’è cambiata e cosa fa dopo circa vent’anni

In questa foto si può vedere com’è diventato l’ex allievo di Amici: sareste riusciti a riconoscerlo?