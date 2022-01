Non tutti l’hanno notato, ma due ballerini di Amici 21 sono apparsi in un videoclip dei Boomdabash

Forse non ci avete mai fatto caso, ma due ballerini di Amici 21 sono apparsi un un videoclip dei Boomdabash.

Amici di Maria De Filippi è un talent show molto amato e sicuramente uno dei più seguiti. Sono circa 20 anni che il programma va in onda e ogni anno è sempre un successo. Siamo arrivati alla ventunesima edizione iniziata a settembre del 2021, con qualche settimana di anticipo, rispetto alle precedenti.

Gli allievi, ballerini e cantanti, sono tutti molto amati dai telespettatori. In questa edizione, i colpi di scena sembrano essere all’ordine del giorno. Oltre alla novità che il talent è trasmesso la domenica e non più il sabato, in ogni puntata, i ragazzi hanno affrontato una gara di canto e l’ultimo in posizione, è andato direttamente in sfida. Per i ballerini, invece, la prova è stata affrontata in settimana. Parlando degli allievi della categoria ballo, vi abbiamo anticipato che, due ballerini della scuola, hanno fatto parte di un videoclip dei Boomdabash: sapete di chi parliamo e qual è il titolo del brano?

Due ballerini di Amici 21 sono apparsi in un videoclip dei Boomdabash: l’avete mai notato?

Quest’anno Amici sta riscontrando un grande seguito. In ogni puntata, i colpi di scena ci sono, tra maglie sospese, eliminazioni inaspettate e gare di ballo e di canto. Anche se, abbiamo avuto modo di vedere che, la gara di ballo, solitamente viene affrontata in settimana.

Gli ultimi nelle classifiche vanno direttamente in sfida. Tutti gli allievi sono molto amati e ovviamente tutti, prima di entrare nella scuola, hanno avuto un loro percorso artistico, iniziando a muovere i primi passi nel mondo della musica e della danza. Forse non l’avete notato, ma ben due ballerini di questa edizione sono apparsi in un videoclip dei Boomdabash: sapete quale?

Sono Dario e Cosmary ad aver partecipato al video musicale del brano Mambo Salentino, singolo dei Boomdabash con la collaborazione di Alessandra Amoroso. Entrambi ci sono nel momento in cui vediamo tutti i ballerini insieme. Ovviamente, parliamo di più di due anni fa, e Dario e Cosmary erano molto più piccoli.