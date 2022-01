Ricordate chi c’era al timone di Domenica in prima di Mara Venier?

Chi c’era alla conduzione di Domenica In prima di Mara Venier: ricordate? La conduttrice è arrivata nella stagione 2018.

Domenica in è un programma televisivo molto seguito. Va in onda la domenica nella fascia pomeridiana. A settembre ha avuto inizio la nuova stagione, con la conduzione di Mara Venier.

La conduttrice non smette di conquistarci. In ogni puntata intervengono moltissimi ospiti, pronti a raccontarsi e a rivelare, spesso, anche aneddoti mai confessati prima d’ora. Negli ultimi anni, da quando si è sviluppato il Coronavirus, e trovandoci in questa difficile situazione di emergenza sanitaria, il format si apre ponendo attenzione proprio sulla pandemia. In studio, con vari esperti e diversi collegamenti, vengono affrontati i punti interessati. Mara è una delle conduttrici più amate e a Domenica In è arrivata nel 2018-2019, anche se, qualche anno prima, era stata già conduttrice del programma, nel 2013-2014. Ma prima di Mara Venier, ricordate chi conduceva la trasmissione di rai Uno?

Prima di Mara Venier chi c’era alla conduzione di Domenica In: non tutti lo ricordano

Ogni domenica pomeriggio va in onda il programma Domenica In. La trasmissione è giunta alla quarantaseiesima edizione, ed è così il contenitore domenicale più longevo della televisione italiana.

Nel programma vengono intervistati diversi ospiti, che arrivano in studio pronti per raccontarsi. Ma spesso ci sono anche dei collegamenti. Come vi abbiamo già detto, da quando siamo in piena pandemia da Coronavirus, la trasmissione si apre con uno spazio dedicato all’attualità e quindi si affrontano i punti interessati dell’emergenza. Nelle ultime settimane, in attesa dell’inizio del Festival di Sanremo, c’è lo spazio dedicato anche alla kermesse. Alla conduzione c’è l’amatissima Mara Venier che ci conquista sempre. Ma ricordate chi c’era al timone del format prima di Mara?

Per chi non lo ricorda, prima della Venier, alla conduzione di Domenica in c’era Cristina Parodi, che dovrebbe essere stata presente nel 2017-2018. Ma nel corso degli anni, ci sono state diverse conduzioni e abbiamo visto anche Pippo Baudo, Salvo Sottile, Paola Perego, Pino Insegno, Lorella Cuccarini, Massimo Giletty, Sonia Grey. Spesso, a presentare ci sono stati anche due conduttori insieme.