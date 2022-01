Soleil Sorge, dopo il GF Vip nella giuria di un noto programma: indiscrezione bomba sulla concorrente del reality show di Canale 5.

Manca circa un mese e mezzo alla finalissima del GF Vip 6. Questa edizione, infatti, è a più lunga di sempre e terminerà il 14 marzo 2022. Tra le protagoniste assolute del reality show c’è, senza dubbio lei, Soleil Sorge. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è una delle concorrenti più in vista di questa edizione e, nel bene e nel male, fa parlare di sé dall’inizio di questa avventura. E, a quanto pare, dopo il suo percorso al GF Vip ci sono importanti novità per lei!

Il suo nome era stato già accostato a L’Isola dei Famosi: Soleil era stata inserita tra i probabili opinionisti della prossima edizione. Un’indiscrezione che, però, non si è concretizzata: saranno Vladimir Luxuria e Nicola Savino i prossimi opinionisti del reality. Cosa c’è nel futuro di Soleil? Secondo TV Blog, la Sorge potrebbe essere nella giuria di un altro famosissimo programma Mediaset. Ecco quale.

Dopo il GF Vip una nuova avventura in tv per Soleil Sorge: l’indiscrezione bomba

Una notizia che farà impazzire i numerosi fan di Soleil Sorge. Niente di ufficiale, poiché si tratta di una semplice indiscrezione, ma secondo Tv Blog per lei potrebbe iniziare subito una nuova avventura in tv dopo il GF Vip. Curiosi di scoprire dove?

Secondo quanto anticipato da TV Blog, Soleil potrebbe essere una dei nuovi giurati de La Pupa e il Secchione! Con lei, potrebbe esserci anche Antonella Elia. La nuova edizione de La Pupa e il Secchione sarà ricca di novità, a partire dalla conduttrice, che sarà Barbara D’Urso. La trasmissione, inoltre, tornerà con puntata dello studio, probabilmente in diretta. Chi saranno i concorrenti? Tv Blog rivela anche i nomi di alcuni papabili concorrenti: da Flavia Vento a Paola Caruso, da Asia Valente ad Aristide Malnati.

Non ci resta che attendere per scoprire se questa indiscrezione si trasformerà in una notizia confermata. A voi piacerebbe vedere Soleil nelle inediti vesti di giurata?