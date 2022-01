Amici andrà regolarmente in onda domenica 6 febbraio? Cosa sappiamo sulla prossima puntata del talent show.

Piccolo stop per Amici di Maria De Filippi. Ieri, domenica 30 gennaio, infatti, la trasmissione di Maria De Filippi è andata in onda in versione ridotta, con una puntata diversa dalle solite. Niente registrazione in studio, ma il montaggio di diverse clip, dedicate al percorso dei varie allievi della scuola. Questo perché la consueta registrazione infrasettimanale è stata cancellata, per via di alcuni casi di Covid tra i ballerini professionisti del programma. In molti adesso si chiedono: Amici tornerà in onda regolarmente la settimana prossima?

Al momento la trasmissione continua con la sua striscia quotidiana ogni giorno, dopo Uomini e Donne. Ma cosa sappiamo della puntata prevista per la prossima domenica?

Amici andrà in onda domenica prossima? Cosa sappiamo della puntata del 6 febbraio

Amici andrà in onda regolarmente domenica prossima? I telespettatori se lo chiedono dopo lo stop di ieri, in cui è stata trasmessa una puntata speciale del talent show di Maria De Filippi. Ebbene, salvo imprevisti, Amici tornerà nella modalità classica già domenica 6 febbraio.

Secondo quanto riporta Amici News, la prossima registrazione del programma si terrà sabato 5 febbraio e, quindi, in tempo per la messa in onda di domenica. La trasmissione inizierà regolarmente alle 14.00 e terminerà alle 16 e 30, a differenza di quanto è accaduto ieri. Lo speciale di Amici, infatti, è terminato prima ed è andata in onda una super puntata di Verissimo, che ha aperto in anticipo, alle 15 e 30.

Niente paura, quindi, per i fan di Amici: il programma tornerà presto in onda, con nuove sfide, nuove classifiche e, soprattutto, nuove eliminazioni. Il serale è sempre più vicino e purtroppo non c’è spazio per tutti nella fase finale della trasmissione: chi degli allievi riuscirà a conquistare la tanto desiderata felpa dorata? Appuntamento a domenica per scoprire tutte le novità. Voi avete dei concorrenti preferiti?