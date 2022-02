Adesso non ci sono più dubbi: è in dolce attesa, che gioia per la cantante

Adesso non ci sono più dubbi: è in dolce attesa, che gioia per la famosissima cantante!

La notizia vociferava sul web già da tempo, ma la conferma è appena arrivata! Congratulazioni all’amatissima cantante in attesa del primo figlio. I fan sono impazziti di gioia!

La diretta interessata e il futuro papà sono entrambi volti molto noti del panorama musicale mondiale. Sono una della coppie più affiatate e cool in circolazione, e ora hanno finalmente annunciato l’arrivo del loro primogenito. Il modo in cui la cantante ha reso pubblica la notizia è stato proprio nel suo stile, ribelle e originale, proprio come lei. La notizia è arrivata tramite degli scatti in cui la cantante trentatreenne e il suo compagno passeggiavano mano nella mano nel quartiere di Harlem, a New York. Il look scelto non è passato di certo inosservato, anzi è stato sicuramente creato su misura per dare il lieto annuncio. Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando?

Nota cantante in dolce attesa, che gioia!

L’annuncio ha davvero spiazzato tutti i fan della coppia sparsi per il mondo. Già da tempo si aggiravano voci sulla presunta gravidanza della cantante, la quale però aveva prontamente smentito la notizia. Questa volta invece, non c’è alcun dubbio! Si tratta della famosissima cantante Rihanna e del suo compagno, il rapper Asap Rocky. I due si conoscono da moltissimi anni, e prima di essere innamorati, sono stati amici per molto tempo.

Piano piano si sono accorti dei loro sentimenti e oggi aspettano il loro primo figlio insieme, che gioia! L’annuncio è arrivato tramite alcune foto, già diventate iconiche, in cui Rihanna indossa un piumino lungo e rosa shocking, aperto solo sul pancione messo in bella mostra, e adornato di gioielli e catene d’oro. La cantante non ha dato ulteriori commenti, e non ha nemmeno postato le foto sul suo profilo Instagram ufficiale, così come anche il futuro padre. Quel che è certo è che saranno dei genitori davvero stilosi. Non vediamo l’ora di scoprire di che sesso sarà il bambino.

E voi, vi aspettavate questa incredibile notizia? La famosa cantante Rihanna e Asap Rocky diventeranno presto genitori!