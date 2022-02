Ana Mena, chi è il suo fidanzato e perché non appare nei suoi post Instagram; le curiosità sulla vita privata della concorrente di Sanremo 2022.

Ci siamo! Mancano ormai pochissime ore all’inizio della 72 esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse canora più amata e seguita del nostro Paese. Un vero e proprio appuntamento fisso per gli italiani, che non vedono l’ora di ascoltare i brani dei Big in gara. E tra gli artisti che si esibiranno nella prima serata, che si terrà stasera 1 febbraio, c’è anche lei, Ana Mena.

La cantante e attrice spagnola è alla sua prima volta sul palco dell’Ariston, dove presenterà la sua canzone dal titolo Duecentomila ore. In attesa di ascoltare, scopriamo di più su di lei e, precisamente, sulla sua vita privata. Sapete chi è il suo fidanzato? Lo conosciamo tutti benissimo, nonostante non appaia con lei sui social.

LEGGI ANCHE —->Festival di Sanremo 2022, a che ora inizia e finisce la prima serata: gli orari

A Sanremo 2022 anche Ana Mena: chi è il suo fidanzato? È famosissimo ma non appare mai con lei su Instagram

Tra i Big della 72 esima edizione di Sanremo c’è anche lei, Ana Mena. Regina dell’estate con i tormentoni in coppia con Rocco Hunt e Fred De Palma, la spagnola è pronta a tuffarsi nell’avventura sanremese. E, a proposito di Sanremo, Ana Mena ha ottenuto un enorme successo con la cover spagnola di Musica Leggerissima, una delle canzoni più amate della passate edizione del Festival. Diventerà virale anche la sua Duecentomila ore? Lo scopriremo presto! Nel frattempo, per voi qualche notizia di gossip.

Si, perché non tutti sanno chi è il fidanzato della bellissima cantante. Nonostante la popolarità, infatti, Ana Mena preferisce tenere la sua vita privata fuori dai riflettori: è questo il motivo per cui, sul suo canale Instagram, non troverete foto del suo fidanzato. Che è a sua volta famosissimo: si tratta del calciatore Brahim Diaz, attualmente al Milan, ed ex del Real Madrid.

LEGGI ANCHE —->Sanremo 2022, “Io arrivo e lui sparisce”: Giovanna Civitillo ‘perde’ Amadeus all’Ariston

La loro storia sarebbe nata la scorsa estate ed è diventata di dominio pubblico a causa di media spagnoli, che li hanno paparazzati insieme. Entrambi, infatti, preferiscono tenersi lontani dal mondo del gossip.