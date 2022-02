Rkomi, il cantante e la triste confessione in un’intervista: riguarda suo padre; il retroscena sul concorrente di Sanremo 2022.

Ci siamo! Mancano pochissime ore all’inizio di una nuova, attesissima, edizione di Sanremo. Si tratta della numero 72 del Festival della Canzone Italiana, l’evento musicale più famoso ed amato nel nostro Paese. A condurlo, per la terza volta consecutiva, Amadeus, che quest’anno ha confezionato un cast davvero stellare, sia per quanto riguarda i concorrenti che gli ospiti. I Big in gara mettono d’accordo tutti: un mix di vere e proprie colonne portati della musica italiana e artisti emergenti amatissimi dai più giovani. Tra questi ultimi c’è senza dubbio il rapper Rkomi.

Classe 1994, Mirko Manuele Martorana salirà sul palco dell’Ariston per la prima volta, col brano Insuperabile. Reduce dal grande successo dell’album Taxi Driver, il cantante presenta una canzone che oscilla tra il rap e il rock. In attesa di ascoltarlo, scopriamo qualcosa in più su di lui e, in particolare, su un retroscena che riguarda il suo passato.

LEGGI ANCHE —->Sanremo 2022, “Io arrivo e lui sparisce”: Giovanna Civitillo ‘perde’ Amadeus all’Ariston

Anche Rkomi sul palco di Sanremo 2022: la triste confessione sul padre

Tra i debuttanti a Sanremo 2022 c’è anche Rkomi. “Ho tantissima voglia di divertirmi e vivere una nuova sfida”, ha raccontato nella presentazione su RaiPlay, pronto per salire sul prestigioso palco dell’Ariston. In attesa di ascoltare la sua Insuperabile, che ha definito un ibrido, che abbraccia vari generi, c’è un retroscena sul suo passato che non tutti conoscono.

Un retroscena che riguarda la sua famiglia. Il cantante è cresciuto in una casa popolare in un quartiere della periferia di Milano, Calvairate, con la sua mamma, che da sola si è occupata dei suoi due figli: Mirko non ha mai conosciuto suo padre. “Non ho mai avuto una presenza maschile in casa. Parlarne non m tocca più, una volta mi pesava un po’ raccontarlo. Ho sempre avuto bisogno di questa presenza e umanamente per me hanno fatto molto mio zio, mio fratello e il mio allenatore”, ha raccontato diversi anni fa a Vice.

LEGGI ANCHE —->Lorena Cesarini sarà co-conduttrice a Sanremo: avete mai visto il suo fidanzato?

Non ci resta che attendere qualche ora per assistere al debutto sanremese di Rkomi: il rapper è, infatti, tra i 12 big che saliranno sul palco questa sera, nella prima serata del Festival. Noi non vediamo l’ora di ascoltare tutte le canzoni, e voi?