“No, non stiamo più insieme”: è finita, brutta notizia per i fan della coppia nata in tv nella scorsa edizione di Temptation Island.

Si sono conosciuti lo scorso anno, in una delle trasmissioni più amate della nostra tv. Una storia d’amore complicata, iniziata con un turbolento tira e molla, ma che poi sembrava procedere per il meglio. Fino a qualche ora fa, quando, attraverso Instagram, hanno annunciato la fine della loro relazione.

Se lui parla di “periodo di pausa”, lei è molto più categorica: “Non stiamo più insieme“. I motivi della rottura non sono stati resi noti, ma lei ha chiesto di non ricevere domande, in un momento così delicato. Scopriamo i dettagli di questa notizia.

LEGGI ANCHE —–>Grosso dispiacere per i fan: i due attori si sarebbero lasciati, storia d’amore al capolinea?

È finita tra la coppia nata in tv, si sono lasciati: l’annuncio su Instagram

Amore al capolinea per due protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island. I due si sono conosciuti proprio nel corso del docu-reality di Canale 5, dove lei era la sua tentatrice. Al termine dell’avventura nel villaggio, lui ha deciso di interrompere la storia con la sua allora fidanzata, iniziando dopo poco una nuova conoscenza con la tentatrice. Di chi parliamo?

Di Alessandro Autera e Carlotta Adacher, che attraverso Instagram hanno annunciato la rottura. È stato lui il primo a raccontarlo, parlando però di un periodo di pausa: “Sarò il primo a farvi sapere se continuerà oppure no”. Lei, invece, non ha avuto dubbi, scrivendo chiaramente che non stanno più insieme. Sarà davvero finita tra di loro? La loro relazione ha subito diverse batture d’arresto, ma i due si sono sempre ritrovati. Non ci resta che attendere per scoprire se si tratta di una rottura definitiva.

LEGGI ANCHE —->Si sono lasciati un anno dopo la nascita del loro primo figlio: è finita per l’amatissima coppia

Nella trasmissione di Maria De Filippi, Alessandro si era presentato con la sua fidanzata Jessica Mascheroni, con cui ha deciso di troncare la relazione al termine dell’esperienza a Temptation Island.