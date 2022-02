Giusy Ferreri, è l’unica in Italia ad esserci riuscita: di che cosa si tratta

Giusy Ferreri è l’unica cantante in Italia ad esserci riuscita: in questo articolo vi sveliamo di che cosa stiamo parlando

È una famosissima cantante, ma soprattutto è l’unica nel nostro paese ad esserci riuscita. Siete curiosi di sapere di che cosa stiamo parlando? Se sì, vi consigliamo di continuare a leggere questo articolo. Di seguito, infatti, vi sveliamo tutti i dettagli su questo meraviglioso traguardo raggiunto dall’artista.

Cosa faceva Giusy Ferreri prima del successo

Giusy Ferreri è nata a Palermo il 18 aprile 1979, ha 42 anni ed è una cantante molto amata dal pubblico italiano. Ha raggiunto l’apice del successo nel 2008, quando ha partecipato alla prima edizione del talent show “X Factor“. Nonostante il piazzamento al secondo posto in classifica, Giusy ottiene un ottimo riscontro dal pubblico e dalla critica. Inizia così la sua splendida carriera, nella quale riuscirà a collezionare premi e riconoscimenti.

Prima di raggiungere il successo con il talent show “X Factor”, Giusy ha lavorato come cassiera in un supermercato per dieci anni. In un’intervista rilasciata a “Io Donna”, la Ferreri ha confessato: “È un lavoro dignitoso, non ho nulla di cui vergognarmi”.

Nel corso della sua carriera, infatti, ha vinto un Premio Videoclip Italiano, un Premio Lunezia, un Sanremo Hit Award, due Venice Music Awards, cinque Wind Music Awards e il premio internazionale European Border Breakers Awards. Ha partecipato, inoltre, tre volte al Festival di Sanremo, nel 2011, 2014 e 2017, e cinque volte al Summer Festival, vincendo nel 2018 insieme a Takagi & Ketra con “Amore e capoeira”.

L’artista detiene ben tre record: è la cantante lanciata da un talent show italiano ad avere venduto più copie nel mondo con circa 2.600.000 album e singoli; è l’artista che è rimasta più a lungo alla numero 1 della classifica dei singoli italiana (47 settimane, con i brani “Non ti scordar mai di me”, “Novembre”, “Roma-Bangkok”, “Amore e capoeira” e “Jambo”); è l’unica artista italiana, insieme a Baby K, ad avere ottenuto un disco di diamante per un singolo digitale, grazie a “Roma-Bangkok”.